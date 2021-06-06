BODER’de değişim zamanı

1989 yılında kurulan BODER'de dünyada değişen koşullara uyum sağlamak ve bölge turizmine yeni bir ivme kazandırmak isteyen genç turizmciler Ömer Faruk Dengiz başkanlığında oluşturdukları Mavi listeyle seçim çalışmalarını başlattı.

ÖNCELİK EĞİTİM

Ömer Faruk Dengiz ve yönetim kurulu üyeliğine aday çalışma arkadaşları bu süreçte önceliği eğitime vermeye hazırlandıklarını söyledi. Dengiz, "Bu masada güçlü bir ekibimiz, arkamızda da bu ekibin gerçekleştireceği güçlü projelerimiz var. Bunların en başında da Bodrum Hotel Academy geliyor. Kendi binasına kavuşturmak istediğimiz BODER çatısı altında bir de mesleki eğitim ortamı yaratmak istiyoruz. Yerel yönetimlerin ve ilişkili mesleki sivil toplum kuruluşlarının desteğine açığız. Bodrum'u seven ve Bodrum'da iş yapan herkesle birlikte bu sorumluluktan kaçınmayacağız" diye konuştu.

TURİZM KAZANSIN

Dengiz sözlerini şöyle sürdürdü: "Zaman alsa da güzel günlerimize beraber geri döneceğiz. Arzumuz BODER seçimlerinde kazananın Bodrum ve turizm sektörü olmasıdır. Bizimle birlikte Bodrum'a katkı sunacak bu seçimde aday olan değerli meslektaşımız Itır Köylü'ye ve aday yönetim kurulu üyelerine de başarılar diliyorum." BODER Genel Sekreteri ve Basın sözcüsü olarak görev almaya hazırlanan Bodrium Otel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, "Bodrum otelcilik sektöründeki değişim ve dönüşüm kaçınılmazdır. Amacımız; Bodrum otelciliğinin temsil gücünün sadece kendi arasında mevzuat paylaşımından öteye taşımak istiyoruz" dedi.

GÜÇ KATACAK

Girgin sözlerine şöyle devam etti: İşletmelerin sürdürülebilirliği için kadın girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu donanımları ve yeni bir vizyon kazandırmayı amaçladığımız ücretsiz hayat boyu eğitim programları oluşturuyoruz. Mesleğe yeni girecek arkadaşlarımızı sektörle buluşturacak Kariyer Fuarı başta olmak üzere ihtisas fuarlarını Bodrum'a kazandıracağız. Sektörün ilgi alanındaki kritik konularda uzman iş ortakları ile düzenleyeceğimiz eğitim ve seminerlere ücretsiz katılım olanağı sağlamaya hazırız. Denetim, danışmanlık, finansal danışmanlık, vergi ve ilgili alanlarda hizmet sunan dünyanın önde gelen profesyonel danışmanlık şirketleri ile anlaşmak istiyoruz. Sektördeki ailelerin 16 yaş ve üzerindeki genç çocuklarına turizmi sevdirecek ve onları sektöre kazandıracak programları güncel eğitimlerle özendireceğiz. Otellerimizin en çok ihtiyaç duyduğu araç ve gereçler için uygun fiyat avantajlarının sunulması için oluşturacağımız platform fiyat istikrarını da beraberinde getirecek. Sektöre hizmet edecek projelerimizi hayata geçirmek için oluşturacağımız danışma kurulumuz deneyimiyle bizlere bu süreçlerde yol gösterecek. Yıllardır hizmet binası olarak kullandığımız alan temsil ihtiyacını karşılamaktan uzak kalıyor. BODER'in kendine ait öz malı olan bir bina tahsisi için gerekli çalışmayı yapacağız"