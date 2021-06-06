Bodrium Hotel & SPA sağlık ve güzellik sunuyor

BODRIUM Otel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, yeni bir yatırımla mevcut SPA alanını yenilediklerini ve farklı uygulamalarla birlikte sezonda tüm Bodrumluların kullanımına sunacaklarını söyledi. Bodrium Hotel & SPA olarak 2020 sezonu sonunda yeniden yapılanma için çeşitli yatırımlara imza attıklarını belirten Girgin, Otel, Restoran ve SPA alanlarını revize ettiklerini kendi markaları olan Ianua SPA ile hizmet çıtasını yukarı taşıdıklarını dile getirdi.

Yiğit Girgin "Otel misafirlerinden daha çok Bodrum'a yönelik bir SPA oluşturmak istedik. Bir buluşma noktası olması amacıyla farklı hizmetleri tek çatı altında sunuyoruz. Ianua SPA bünyesinde masaj, hamam, buhar odası, sauna ve fitness bulunuyor. Tüm masörlerimiz de uzak doğudan gelmekte. Ianua SPA merkezinde fitness eğitmeni Onur Yıldırım ile birlikte daha sağlıklı ve doğru beslenme konusunda da misafirlerimize sağlıklı bir yaşam, wellbeing ve detox gibi konularda da hizmetler sunmaya başlayacağız. SPA öncesi ve sonrası hizmetler konusunda iddialıyız. 12 ay boyunca açık olduğumuz için kentin buluşma noktası olarak, deneyimli ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.