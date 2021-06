‘eleştiri olmadan başarı olmaz’

Pandemi döneminde sahnelerin, konserlerin sona ermesi eğlence programlarını zirveye taşıdı. Bu programlardan birinde ekrana çıkan Sibel Can, hem şarkılarıyla hem de kıyafetleriyle çok konuşuldu. Şarkıları ve sesi eleştiri konusu olmadı ama giydikleri izleyicileri ikiye böldü. Ancak olumlu ve olumsuz eleştirilerin ortak noktasında tek soru vardı.

Sibel Can'ın stil danışmanı kim? Program sezon finali yaptı ama Can'ın giydikleri konuşulmaya devam ediyor. O çok merak edilen stil danışmanı bizim moda sayfamızın yazarı Fulya Tanyol... Onu daha yakından tanımak, vizyonunu ve seçimlerini anlamak için merak edilenleri sordum. Eleştirileri oklarının ucundaki stil danışmanı Fulya Tanyol sorularımı samimiyetle cevapladı...

● Ne kadar zamandır stil danışmanlığı yapıyorsunuz? Yaklaşık 12 senedir hem dergilerde hem de yabancı birçok ünlüye stil danışmanlığı yaptım. Bir dergide 8 sene boyunca moda editörlüğü görevini yürüttüm.

● Nasıl bir eğitim aldınız? Sinema Televizyon okudum. Aslında ben işi biraz mutfağında öğrendim. Okurken dergide çalışmaya başladım. Böylece moda serüvenim başladı. Birçok dizi ve ünlüye stil danışmanlığı yaptım. Daha sonra Cele-brand isminde lüks bir giyim markası çıkardım. Üç senedir tüm Beymen'lerde satılıyor.

● Stil danışmanı olmak için ne gerekiyor? Kesinlikle vizyon sahibi ve çok iyi bir araştırmacı olmanız gerekiyor. Tabi bir de kreatif tarafınızın güçlü olduğu bir karakterinizin olması gerekiyor.

● Modacı ve stil danışmanlığı arasındaki fark ne? Modacı, stil danışmanının hayalini hayata geçirir. Siz hayal tasarlıyorsunuz. Onu hayata geçirenler ise kendi ruhunu katan modacılar. Modacı sizinle birlikte elbiseyi tasarlar ve hayata geçirir. Stil danışmanı ise onu saç, makyaj ve aksesuarlarla bütünler.

● Sibel hanım ile yollarınız ne zaman kesişti? Tam beş yıl oldu. Sevgili Yasemin Özilhan tanıştırdı bizi. Beş senedir her işte birlikteyiz. Hem günlük hayat hem de sahne, klip ve televizyon işlerinde birlikte ilerliyoruz.

● Nasıl bir danışandır? Zor, kolay, inatçı, uyumlu? Hayatımda en değer verdiğim ve saygı duyduğun insanların başında geliyor. Her konuda çok uyumlu. Zaten her şeye birlikte karar verip ortak noktada buluşuyoruz. Renkleri birlikte seçiyoruz. Sevgili Amor Gariboviç, modeli bizim için tasarlıyor. Güzel bir ekibimiz var. Zaten beş senedir Sibel hanımı çok iyi tanıdığım için neyi tercih edip etmeyeceğini çok iyi biliyorum.

● Başka kimlere danışmanlık yapıyorsunuz? Şu an başka hiç kimseyle çalışmıyorum. Kendi ilgilendiğim işlerim var bu iş dışında.

● Sibel hanımın programda giydigi kiyafetler sosyal medyayı ikiye böldü. Bazıları çok beğendi kimisi de çok eleştirdi... Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Her işte olduğu gibi bu işte de eleştirilere çok açığız. Zaten moda öyle bir şey ki insanlar her zaman ikiye ayrılıyor. Seven ve sevmeyen olarak... Kötü eleştiriler olmadan başarı olmaz bana göre. Dediğim gibi her insanın kendi zevki. Benim işimi olumlu yönde etkiliyor eleştiriler. Ç