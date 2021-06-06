Ok gibi kirpiklere sahip olmak zor değil

Yeşil çay dökülmeleri önler

BOL miktarda antioksidan ve vitamin içeren yeşil çay, saç dökülmesi tedavilerinin vazgeçilmezlerindendir. Kirpiklerinize yeşil çay uygulamak için bir bardak yeşil çay demleyin ve soğumaya bırakın. Ardından bir pamuk yardımıyla günde iki kez kirpiklerinize uygulayın.

Aloe vera jelini zeytinyağı ile karıştırın

ALOE vera jeli, kirpiklerinizi beslemek ve güçlendirmek için harikadır. Taze bir aloe vera yaprağını alın ve jelini çıkartın. Ardından gece uyumadan önce parmak uçlarınızla kirpiklerinize uygulayın. Sabah kirpiklerinizi durulamayı unutmayın. Dilerseniz aloe verayı zeytinyağıyla karıştırabilir, etkisini katlayabilirsiniz.

Günde iki kez kirpiklerinizi tarayın

KİRPİKLERİNİZİ taramak, kan akışını çoğaltır ve kirpiklerinizin uzamasını hızlandırır. Eski bir maskara fırçasını iyice temizleyin, ardından birkaç damla E vitamini damlatarak kirpiklerinizi tarayın. Bu uygulamayı günde 2 kez, 5 dakika boyunca yapın.

Yatmadan önce saf vazelin sürün

SAF vazelin, kuru kirpikleri yatıştırmak ve nemlendirmek için birebirdir. Gece yatmadan önce bir fırça yardımıyla kirpiklerinize saf vazelin uygulayın. Göz temasından kaçınmanız gerektiğini unutmayın! Sabah uyandığınızda kirpiklerinizi güzelce durulayın.

Biotin zengini yumurtadan faydalanın

YUMURTA, saç ve kirpik sağlığı için en önemli maddelerden biri olan biotin içerir. 1 yumurta ve 1 yemek kaşığı vazelini bir kasede karıştırın. Hazırladığınız karışımı kirpiklerinize uygulayın. Bu işlemi birkaç hafta boyunca haftada 3 kez tekrarlayın.

Protein tüketmeye özen gösterin

VİTAMİN eksikliği, saç ve kirpik kaybını tetikleyen en önemli etkenlerden biridir. Gür ve uzun kirpikler için daha fazla protein tüketmeye özen gösterin. Ek olarak balık, fındık, yumurta ve et gibi yağ asitleri bakımından zengin yiyecekleri de diyetinize ekleyin.

Doğal yağların mucizesinden yararlanın

HİNDİSTAN cevizi yağı ya da zeytinyağı gibi doğal yağlar, kirpikleri besleyen önemli yağ asitleri içerirler. Tek yapmanız gereken şey parmak uçlarınıza birkaç damla yağ damlatmak ve gece yatmadan önce kirpiklerinize uygulamak.

Haftada bir 5 dakikalık masaj

GÖZ çevrenize masaj yapmak, kan akışını hızlandırarak kirpiklerinizi besler. Göz çevrenize masaj yapmak için ilk olarak ellerinizi yıkayın. Parmaklarınıza birkaç damla zeytinyağı ya da Hindistan cevizi yağı sürün, ardından 5 dakika boyunca göz kapaklarınıza ve kirpiklerinize masaj yapın. Bu işlemi haftada birkaç kez tekrarlayın.

Makyajdan olabildiğince uzak kalmaya çalışın

ÖZELLİKLE su geçirmez rimellerden uzak durun. Haftada en az 1-2 gün kirpiklerinizi dinlendirmeye özen gösterin. Tabii göz enfeksiyonlarından korunmak için makyaj malzemelerinizi düzenli olarak değiştirmekte de fayda var.

Düzenli temizliğe özen gösterin

MAKYAJINIZI temizlemeden uyumak, kirpikleriniz için yapabileceğiniz en büyük kötülüklerden biri! Eğer sağlıklı ve uzun kirpiklere sahip olmak istiyorsanız makyajınızı çıkarmadan uyumamalısınız.