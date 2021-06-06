Oksijen Zone Hotel’de kış keyifli geçti

ULUDAĞ'DA 2021 sezonunda kapılarını açan Oksijen Zone Hotel, profesyonel konaklama hizmetleri ve deneyimli kadrosuyla konuklarını ağırlıyor. Oksijen Zone Hotel'in sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu, "Uludağ'ın zirvesindeyiz" sloganıyla iş dünyasından, fenomenlere kadar bir ünlünün tercihi olan Oksijen Zone Hotel'in hizmet kalitesiyle dikkat çektiğini söyledi. Kış turizmi senonunu etkileyen birçok faktör olmasına rağmen iyi bir sezon geçirdiklerini kaydeden Kamburoğlu "Covid önlemleri, kar yağmaması, yurt dışı uçuşlarının iptali, yurt dışından gelen taleplere rağmen iyi bir sezon geçirdik. Uludağ'da kayak öğrenmiş, 3 nesildir Uludağ tatilini bilen fakat ulaşımında kolaylaşmasıyla zamanla yurt dışını tercih eden birçok eski misafir Uludağ'a yeniden geldi. İzmir otobanı ve İstanbul Osmangazi köprüsü Uludağ'ı daha ulaşılabilir hale getirdi. Bir İzmirli olarak özellikle İzmir'den gelen misafirlerimizi görünce de çok seviniyorum" Sektörde zincir marka olarak büyümeyi hedeflediklerini ifade eden Ömer Faruk Kamburoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "En büyük hayalim kış tatiline gelen memnun kalan misafirin, yaz tatili için ya da iş seyahati için de gittiği şehirde Oksijen logosunu araması. Bu yüzden içimize sinmeyen hizmette ve donanımda bir otelciliği kesinlikle yapmayız."

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