Turizm sektörü birlikte hareket etmeli

Turizm sektörünün beraberinde birçok iş kolunu da beslediğini söyleyen Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) Genel Sekreteri Serkan Ceylan, azalan vaka sayıları ve artan aşılama çalışmalarıyla birlikte Türkiye'nin güvenli bir destinasyon olarak tanıtılmasının önemli olduğunu söyledi. Kontrollü normalleşme süreciyle birlikte sektörde bir nebze rahatlama yaşandığını dile getiren Serkan Ceylan, yaz sezonunda özellikle turistik bölgelerdeki işletmelerin kapanma saatinin 21.00'den 24.00'e çekilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

BİRLİK BERABERLİK

Ceylan, "Bodrum'a Balkan ülkeleri, Polonya ve Ukrayna gibi ülkelerden turist akışı başladı. Eğer aşılama süreci de hızlanırsa Temmuz ve Ağustos aylarında önemli bir doluluk oranı yakalanabilir. Bu süreçte birlik ve beraberlik içeresinde hareket etmek çok önemli. Aşılama hijyen, güvenli turizm belgesi gibi artılarımızı anlatmalı ve 'turistleri ağırlamaya hazırız' mesajını vermeliyiz. Bu konuda bakanlık, sektör temsilcileri, yerel yönetim ve sivil toplum kuruluşları olarak ortak hareket etmeliyiz" dedi.