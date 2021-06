Ekmeğini tenekeden çıkarıyor

TİRE'DE, 'Tavacı Emine' olarak tanınan 74 yaşındaki Emine Yılmaz, 65 yıldır atıl tenekelerden ekmek tavası imal ediyor. İlerlemiş yaşına rağmen işini severek yapan Emine Yılmaz'ın evinden çekiç sesleri hiç eksik olmuyor.

Adeta bir musikinin ritimlerini andıran çekiç darbeleri ile atıl tenekeleri geri dönüşüm yolu ile tekrar ekonomiye kazandıran Yılmaz, "Üç kuşaktır aile bütçesini bu yolla şekillendiriyoruz. Nafakamızı tenekelerden imal ettiğimiz ekmek tavalarından çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.

KOMŞU TAVA VERMEYİNCE

EMİNE Yılmaz, annesi Gülizar hanımın mesleği öğrenme hikayesini ise şöyle anlattı. "Yöremizde her evde köy ekmeği yapılır. Teknelerde yoğrulan hamurlar tavaya konularak evlerin bahçelerindeki fırınlarda odun ateşiyle pişirilir. Mis gibi ekmek kokusu her yere yayılır. Bu gelenek günümüzde bile hala daha yaşatılır. Bir gün annem köydeki her kadın gibi ekmek yapmak için hamur yoğurmuş. Ancak, hamur fazla gelince tava yetmemiş. 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır' diyerek karşı komşusunun kapısını çalmış, ödünç boş tava istemiş.

Komşusundan, 'Maalesef bende de yok komşu, olsa verirdim, lafı mı olur?' şeklinde yanıt almış. Komşusunun yalan söylediğini bildiği için çok sinirlense de belli etmemiş. Aslında o gün ailemiz açısından bir milat olmuş. Annem, elindeki tavalardan birini inceledikten sonra 'bunu ben de yapabilirim' diyerek işe koyulmuş. Yıllar ilerledi, mesleği annem bana, ben ise kızıma öğrettim. Çok şükür bu günlere geldik. Ailecek elimize aldığımız çekici 74 yıldır sallıyoruz. Ortalama ayda 500 tava üretiyoruz."

■ NADİR UYSAL