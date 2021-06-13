Kilo vermek için günde en fazla 1500 kalori

İŞTE SAĞLIKLI ZAYIFLAMANIN YOLLARI...

■ Kilo vermek için günde kadınların yaklaşık 1200-1500, erkeklerin ise 1500-1800 kalori alması uygundur. Bu kalori kısıtlamasını ise özellikle basit şeker ve nişasta gibi kompleks karbonhidratlar üzerinden yapabilirsiniz.

■ Kabuklu meyveler ve sebzeler, tam tahıllılar ve leblebi gibi düşük enerji yoğunluğuna sahip fakat posadan zengin besinleri tüketmek acıkma hissini ortadan kaldırır.

■ Hayvansal kaynaklı besinlerden ziyade bitkisel kaynaklı besinleri daha sık tüketmek, kilo kaybını kolaylaştırır. Günlük protein ihtiyacını karşılamak için haftanın 2 günü mevsim balıkları veya organik tavuk/hindi göğsü, diğer 2 günü yağsız kırmızı et veya yağsız kıymadan köfte veya yumurta gibi alternatifler, haftanın diğer 2-3 ise günü kuru baklagiller yenebilir.

■ Elma, ananas, tatlı meyveler yerine ekşi mevsim meyveleri, yulaf ezmesi, yoğurt, kefir, yumurta, yeşil mercimek ve mevsim balıklarının daha sık fakat kişiye uygun (belirli) miktarda tüketimi obeziteden kaçınmayı ve kilo vermeyi kolaylaştırır. Diyet süresince meyve tüketimi günde genel olarak 2 orta boyu geçmemelidir.

■ Açlık krizlerini bastırmak için sağlıklı bir ana yemeğin ardından 4-5 saat sonrasında sağlıklı hafif bir atıştırmalık yapılabilir. Örneğin, bir avuç kuruyemiş ve 1 küçük boy meyve veya 4-5 adet kuru erik veya kuru kayısı vb.

■ Akşam yemeğinden sonra veya yatmadan önce yemek yemekten kaçınmak gerekir.

■ Açlık ve susuzluk birbirine karışır. Bu sebeple gün içinde düzenli aralıkla su içmeye özen gösterin. Günde 8-12 bardak su tüketimi, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar.

■ Beslenme günlüğü tutarak, gün içinde sağlıklı/sağlıksız neler yediğinizi görerek, beslenme alışkanlıklarınız konusunda farkındalığınızı artırın.

■ Gün içinde daha aktif olmaya özen gösterin.

■ Ayda bir kaç gün, mutlaka doktor veya diyetisyeninize danışarak, gün içinde su içerek 8-12 saat gibi kısa süreli oruç uygulayın.