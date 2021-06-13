Moda tarihine damga vuran yıldızlar

KATE MIDDLETON

Cambridge Dükü Prens William'ın eşi Kate Middleton, şatafatlı kostümleri reddederek; sade, tek renk ama fazlasıyla özgün tasarımları taşımayı tercih ediyor. Elbise ya da çantasıyla aynı renkteki zarif şapkalarıyla hayranlık uyandıran güzel Prenses, basın ve moda dünyasının sürekli ilgi odağı...

AUDREY HEPBURN

1929'da ABD'de doğan, 1993'te İsviçre'de ölen Oscar'lı İngiliz oyuncu, 4 kez de En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına aday gösterildi. Ayrıca 2 BAFTA, 2 Altın Küre Ödülü alan Hepburn, Hollywood'daki ustalığının yanında, modaya düşkünlüğü ve özgün tarzıyla kendi döneminin 'stil ikonu' idi...

AMAL CLOONEY

43 yaşındaki Lübnan asıllı avukat Amal Alamuddin, uluslararası insan hakları davalarında sansasyonal tavırlarıyla çok eleştirilse de, kendini iyi pazarlamayı bildi ve 2014'te ABD'li aktör George Clooney ile evlendi. Amal günlük yaşamında bile giyim tarzı ve şıklığıyla değme modellerden farksız.

MIRANDA KERR

1983 Sidney doğumlu manken, sanat hayatında olduğu kadar ticarette de merdivenleri hızla tırmandı. Organik cilt bakım ürünleri satan Kora Organics'in kurucusu güzel yıldız, titizlikle seçtiği kıyafetleri ve naif tarzıyla gittiği her yerde otoritelerin 'en dikkat çeken model' övgülerine layık oldu.

MONICA BELLUCCI

57 yaşındaki İtalyan sanatçı, 16 yaşındayken hukuk eğitimi almaktan vazgeçerek modelliğin cazibesine kapıldı. Dünya modasına yön veren Milano, Paris ve New York'ta büyük üne kavuştu. İlerleyen yaşına rağmen güzelliğinden ve tarzından ödün vermeyen Bellucci, hala görenleri kıskandırıyor.

LAUREN BACALL

2014'te 90 yaşında ölen ABD'li oyuncu Lauren Bacall, 1940'lardan itibaren oynadığı unutulmaz filmlerle dünya sinemasını sarstı. Sadece rol yeteneği ve buğulu bakışlarıyla değil, kendisinden sonraki kuşakları etkileyen asil tarzıyla da hafızalarda iz bırakan ünlü yıldız, moda takipçilerinin baş tacı oldu.

HALLE BERRY

Bir kadın hem mükemmel oyuncu, hem başarılı bir manken ve güzellik kraliçesi olur da, kendi tarzını yaratmaz mı? 54 yaşındaki melez güzeli, üzerine yakışan kıyafetleri ve renkleri seçme konusundaki cesaretiyle dillerden düşmüyor. Öyle ki, birçok moda dergisi defalarca kapağını güzel sanatçıyla süsledi.

IVANKA TRUMP

ABD eski Başkanı Trump'ın kızı Ivanka, 2009'da evlenip üç çocuk yapmasına rağmen düzgün fiziğini korudu. 1981 doğumlu moda tasarımcısı ve televizyoncu Ivanka, babasının danışmanlığı sırasında iki kitap yazdı. Ivanka'nın stil yaratıcılığını yansıtan zarif giyim tarzı objektiflerden kaçmıyor.

COCO CHANEL

1883'te Fransa doğan, 1971'de Paris'te ölen Coco Chanel, 'Chanel' markasının kurucusu ve ismi 'Time: Yüzyılın En Önemli 100 Kişisi' listesinde gecen tek moda tasarımcısı... Chanel, günümüzde bile parmak ısırtan tasarımları kadar, kendi giyim tarzıyla da modayı yeniden yarattı.

BÜLENT GÜRLÜK