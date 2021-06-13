Raftingten sonra şimdi de termal keyfi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde doğal olarak çıkan 28 derece sıcaklıktaki kükürtlü suyun bulunduğu 80 dönümlük alanda altyapı çalışmaları tamamlandı. Restoran, duş, tuvalet, karavan parkı çalışmaları da önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Termalden günübirlik ziyaretçiler faydalanmaya başladı.

12 AY AÇIK OLACAK

Projeyle tesiste 12 ay yerli ve yabancı turistlere hizmet verileceği bildirildi. Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, Kükürtlü Termal Su Kaplıcaları tesislerinde yaklaşık 1 yıldır düzenleme çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Hedeflerinin bölgedeki turizmi, tarihi, kültürel, termal tesisiyle birlikte bir yumak halinde 12 aya yaymak olduğunu kaydeden Karakuş, "Önce altyapı çalışmalarını bitirdik. Turizm Bakanlığı'ndan yeni bir ihaleye çıkmamız izni verildi. Burada çocuklar ve büyükler için havuzlarımız var. Çocuklarımızın aileleriyle girebileceği havuzlarımız var. Aydınlatma çalışmalarıyla insanlar gece de gelip termalde suya havuzlara girebilecekler.

Karavan alanları, soyunma kabinleri, duşa kabinleri, kafemiz şu anda hazır en kısa sürede hizmete açacağız. Burası gerçekten tam bittiği zaman Dalaman halkına muhteşem bir alan olacak" dedi.

● ÖMER KUNDAKÇI