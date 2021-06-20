Coldwell Banker Masse’ye teknoloji ödülü

İZMİR'DE gayrimenkul konusunda profesyonel çözümler sunan Coldwell Banker Masse, Blue Stars Ödül Töreni'nde "2020 Yılında Teknolojiyi En İyi Kullanan Coldwell Banker Ofisi" ödülüne layık görüldü. İstanbul Coldwell Banker Genel Merkezi'nde gerçekleşen ödül töreninde konuşan Coldwell Banker Masse Broker'i Seyhun Acar, ödül almaktan dolayı gurur duyduğunu belirterek, teknoloji yatırımlarıyla sektörde büyümeyi sürdürdüklerini söyledi. Gayrimenkul sektörünün gelişen teknolojiyle birlikte daha hızlı ve güvenilir çözümler sunduğunu dile getiren Seyhun Acar, Coldwell Banker Masse olarak satış ve kiralama konusunda teknolojinin olanaklarını kullandıklarını da ifade etti.

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