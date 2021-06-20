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Haberler Pazar İnfertilitede kişiye özgü tedavi uygulanmalı

İnfertilitede kişiye özgü tedavi uygulanmalı

İnfertilitede kişiye özgü tedavi uygulanmalı

20.6.2021

İNFERTİLİTE (kısırlık) hastalığında, çiftlerin ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre tedavi planlandığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aral Özbal, bu sürecin yanı sıra doğal beslenme ve stresten uzak durmanın da önemli olduğunu söyledi. Dr. Özbal, basamak tedavisinin çiftin yaşı, kısırlık süresi ve önceki tedavilerinin de dikkate alınarak planlanması gerektiğine dikkat çekti.

AŞILAMA TEDAVİSİ
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aral Özbal, ilk 3 basamakta başarı sağlanamayan çiftlerde artık yardımcı üreme tekniklerine başvurulması gerektiğini söyledi. Aral şu bilgileri verdi: "Öncelikle aşılama tedavisi önerilir. Aşılamanın kaç kez yapılması gerektiği tartışmalıdır. Ancak 2-3 defadan daha fazla sayıda aşılama önerilmez. Bu basamakların tümüne rağmen gebeliğe ulaşamamış çiftlere son basamak tedavi olarak tüp bebek (IVF) önerilmektedir. Testler sırasında doğurganlık kapasitesinde azalma saptanan çiftlerde tedavi basamakları daha hızlı bir planda çiftin ihtiyaçlarına göre değiştirilebilir. Tedavi başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biri de doğru planlama ve detayların gözden geçirilmesidir. İyi bilgilendirilmiş bir çiftin negatif etken olan stres faktörü azaltılabilir."

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