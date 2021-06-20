Rahim anomalisinde doğru teşhis önemli

Özel Sağlık Hastanesi Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Hakan Kadirağa, çocuk sahibi olamayan veya tekrarlayan düşükleri olan, erken doğum sorunları yaşayanların rahimlerinin incelenerek, tedavi sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi. Op. Dr. Hakan Kadirağa, rahim anomalileri nedeniyle çocuk sahibi olmakta zorluk yaşayan kadınlarda rahim filmi (HSG), sulu ultrasonografi (SİS) ve histeroskopi denilen rahim içine girilerek kamerayla görüntüleme yöntemleriyle tanı koyulabildiğini belirtti. Rahim anomalilerinin tedavisi hakkında bilgi veren Op. Dr. Kadirağa, şöyle devam etti: "Anomalinin türüne göre cerrahi kararı verilir. Kısırlık ya da düşük nedeni araştırılırken rahimde perde ya da arcuat dediğimiz rahimde çökme gözlenirse, T şekilli rahim tespit edilirse cerrahi olarak rahim anomalisinin düzeltilmesi önerilir. Genellikle histeroskopi dediğimiz rahim içerisine endoskopik olarak girilen, dikiş gerektirmeyen bir işlemle bu problemler ortadan kaldırılabilir. Rahim içinde miyom ve polipler boyutlarına göre histeroskopiyle alınabilir. Aşırı büyük miyomlar laparoskopiyle alınabilir. Rahim içi yapışıklıklar da histeroskopiyle düzeltilebilir. Bu operasyonlar deneyimli ellerde başarılı sonuçlar verir"

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