Az parayla çok mutluluk

Evinizdeki mobilyalardan sıkıldığınızda eskisini atıp yenisini almak en kolayı... Ancak o mobilyaları atarken yapıldığı ağaçları, yapımında ve dizaynında çalışan ustaların emeğini de çöpe atmış olduğunuz hiç aklınıza geldi mi? Hayatımıza sıfır atık ve karbon ayak izi gibi pek çok kavramın girdiğini varsayarsak bir plastik şişenin bile geri dönüşümünün ne kadar önemli olduğunu anlatabiliriz. Tüketim toplumu ve modanın körüklediği sürekli alma ve alışveriş eğilimi dünyamızın yaşanabilinirliğini her geçen gün azaltıyor.

EVLERİNDEN BAŞLADILAR

Bu sebeple geri dönüşüm artık hayatımızın bir parçası. Şimdi her yerde karşımıza çıkan kendin yap projeleri ile eski eşyalarımızı yeniden kullanılabilir hale getirebiliriz. Son dönemde yenileme işi daha farklı bir boyut kazandı. Sadece eski mobilyalar değil, fayanslar, dolaplar, hatta halılar bile yenilenebiliyor. İzmirli girişimci kadınlar Güneş Elmaslı ve Gamze Tolanay da önce kendi evlerindeki eşyaları yenileyerek başladıkları bu işi geliştirdi. Hobi olarak başladıkları yenileme işini profesyonel bir bakış katarak başka kişilerin evlerini de yenilemeye başladı. Kurumsal firmalardaki işlerini bırakıp kendi markalarını kuran Güneş Elmaslı ve Gamze Tolanay geri dönüşüm yolculuğunu anlattı.

● Nasıl tanıştınız? Uzun yıllar çalıştığımız uluslararası kurumsal firmalardan ayrıldıktan sonra spora başlamıştık. Spor tutkumuz bizi bir araya getirdi.

OLANI KIYMETLENDİRMEK

● Dekorasyon işine nasıl girdiniz? Bu sektöre olan ilgimiz çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın vasıtasıyla başladı. Ancak öyle çok sevdik ve benimsedik ki birlikte bu yolda yürümeye karar verdik. Ortak zevklerimiz fikir birliğimiz ve eyrı firmalarda ancak global markalarda çalışmış olmanın verdiği tecrübe olan takım çalışması, hızlı karar verme, sorumluluk, pes etmeme, farklı açılardan düşünebilme yetisi bizim şimdiki işimize ışık oldu.

● Bu kararı almanıza sebep olan neydi? Tüketmeden var olanı kıymetlendirme ve geri kazanma düşüncesi @deco_gg nin temel taşlarını oluşturdu. İki kadın girişimci olarak karşınızdayız.

● Neler yapıyorsunuz? İlk başka küçük objelerle aksesuarlarla başlamıştık. Sonrasında insanların atmaya kıyamadığı eşyaları yenilemeye başladık. Mutfak dolapları, fayanslar derken işler büyümeye başladı. Yaptığımız işleri sosyal medyada paylaştıkça bize sorular hatta gidip evini yenilememiz konusunda talepler gelmeye başladı. Biz de gelen soruları cevaplamaya başladık. Gelen talebe göre gidip eski eşyalarla yeniden dekore ediyoruz. Yenilemeyi kendisi yapmak isteyenlere de fikir veriyoruz.

● Sonuç mutluluk verici oluyor mu? Elbette hem maddi olarak tasarruf ediyorlar, hem anısı olan eşyaları yeniden seviyorlar hem de yepyeni bir görünümle tazelenmiş hissediyorlar.

● Eğitim aldınız mı bu konuyla ilgili? Evet çeşitli eğitimlere gittik. Ayrıca çok çok araştırıyoruz. Yeni fikirler üzerinde çalışıyoruz.

BURCU ILGIN