Hedefte incelmek var

BU HAREKETLERI YAPIN!

STEP: Bacaklarınızın daha ince olmasını istiyorsanız, herhangi bir merdivende bu egzersizi uygulayıp bacak bölgesini inceltebilirsiniz. Step hareketi olarak belirli bir süre içinde merdiveni tempolu şekilde inip çıkın. Bu hareket ile bacak kasları çalışacak ve kalça bölgesi zaman içinde şekillenip zayıflayacaktır.

ŞINAV: Zorlu olduğu kadar yaktırdığı kalori de epey fazladır. Şınav ile tüm vücut kaslarınız aktif hale geçer. Özellikle de kol sarkmaları için etkili olan bu egzersiz, evde yapılması kolay hareketlerden biridir. Şınav çekerken ayaklarınızı kırmamaya dikkat edin. Gücünüzü kollar ve omuzlardan almalısınız.

BARFİKS: Kol bölgesinde yoğun yağlanma olanlar için ideal bir hareket olacaktır barfiks. Vücut ağırlığını kaldırma ile yapılan bu egzersizde kol, bel ve omuz aynı anda çalışır. Böylece kolların daha zayıf görünmesi sağlanır. Yaz sıcaklarında daha rahat kıyafet giymek istiyorsanız, uygun şartların sağlandığı ortamlarda barfiks çekebilirsiniz.

SQUAT: Geniş kalçaya sahip olanlar bu hareket ile kalça bölgesini sıkılaştırabilir. Yapmanız gereken bacaklarınızı omuz genişliğinde açın ve ayaklarınızı yere sabitleyin. Ayakları yerden kaldırmadan dik bir duruşla yere çömelip eğilin. Setler halinde tekrarlamalısınız. Her setiniz 10'ar defa olabilir. Bu hareket ile kalça ve göbek bölgesinden zayıflamak çok kolay.

KÖPRÜ: Köprü şeklinde pozisyon alın ve ellerinizi yerde sabitleyin. Gücünü ayaklarınızdan ve elinizden alarak vücudunuzu kaldırmaya çalışın. Tam tepeye geldiğinizde kalça kaslarını sıkıp bırakın. Bu hareketi 3 set halinde tekrarlayın. Düzenli olarak köprü hareketini uyguladığınızda kalça bölgesi olmak üzere bacakları da inceltebilirsiniz.

BU KÜRLERI DENEYIN!

PEK çok bitki ve besin yağ yakımını hızlandırmaktadır. Sizlere bu konuda yardım edecek etkili kürler öneriyoruz. Bu listedeki tüm tarifler göbek ve basen bölgenizdeki yağların yakılmasını kolaylaştırıyor. İşte bölgesel zayıflamanızı kolaylaştıracak 7 etkili kür tarifi:

YOĞURT KÜRÜ

Yoğurt bağırsak dostu bir besindir. Sindirim sistemini koruması ve metabolizmayı hızlandırması ile kilo vermek isteyenlerin hayatında önemli bir yere sahiptir. 2 hafta düzenli bir şekilde tüketirseniz hem bağırsak problemleri yok olur hem de göbek bölgesindeki istenmeyen yağlar. 1 şişe maden suyu, yarım su bardağı yağsız yoğurt, 2 yemek kaşığı limon suyu ve yarım çay kaşığı naneyi karıştırıp için

SALATALIK ÇAYI

1 adet taze salatalık yıkayalım ve yarım santim kalınlığında halka halka dilimleyelim.1 adet limon yıkayalım ve kabuğuyla birlikte dilimleyelim. Nane ve maydanoz da yıkayıp temizleyelim. Malzemeleri geceden 1 litre su ile birlikte kapaklı sürahi içerisine koyalım ve sabaha kadar bekletelim. Ertesi gün tüketmeye başlayacağınız salatalık çayını her öğünden 1 saat önce (aç karnına) 1-1 buçuk su bardağı kadar içebilirsiniz.

YEŞİL DETOKS

5-6 dal maydanoz, 5-6 dal taze nane, 1 tane salatalık, yarım yeşil elma, yarım limon suyu, 1 su bardağı yeşil çay, 1. 5 su bardağı soğuk su ve 1 tutam tarçını ekleyip blenderdan geçirip için. Khvaltıdan yarım saat önce taze olarak hazırlamak gerekiyor.

MAYDANOZ KÜRÜ

10 dal maydanoz, 4 yaprak nane, 1 salatalık, 1 küçük parça zencefil, yarım soyulmuş limon ve 1 su bardağından biraz az suyu blenderdan geçirdikten sonra uyumadan bir saat önce için.

BU DIYETI UYGULAYIN!

BÖLGESEL olarak incelmek isteyenler bir süre düzenli beslenmeye dikkat etmelidir. Eğer eski alışkanlıklarınızı devam ettirir ve sağlıklı seçimler yapmazsanız bölgesel olarak incelemez ve kilo veremezsiniz. İşte metabolizma hızlandıran, kalça ve basen bölgesindeki yağları yok eden diyet listesi:

1. Gün: Kahvaltı: 1 porsiyon muzlu müsli. Ara öğün: 1 adet yeşil elma Öğle: 1 porsiyon muz eklenmiş müsli Ara öğün: 1 avuç kuru üzüm Akşam: 1 parça göğüs (ızgara) ya da tavuk kanat, yanında bol limonlu yeşil salata ve 1 adet mevsim meyvesi.

2. Gün: Kahvaltı: 1 porsiyon muzlu müsli. Ara öğün: 1 adet yeşil elma Öğle: 1 porsiyon muz eklenmiş müsli Ara öğün: 1 avuç kuru üzüm Akşam: 2 yumurta ile hazırlanmış omlet ve havuçlu domatesli salata

3. Gün: Kahvaltı: 1 porsiyon muzlu müsli. Ara öğün: 1 adet yeşil elma Öğle: 1 porsiyon muz eklenmiş müsli Ara öğün: 1 avuç kuru üzüm Akşam: Yarım paket spagetti ve 1 adet mevsim meyvesi

4. Gün: Kahvaltı: 1 porsiyon muzlu müsli. Ara öğün: 1 adet yeşil elma Öğle: 1 porsiyon muz eklenmiş müsli Ara öğün: 1 avuç kuru üzüm Akşam: 1 parça haşlanmış tavuk eti ve haşlanmış sebzeler.

5. Gün: Kahvaltı: 1 porsiyon muzlu müsli. Ara öğün: 1 adet yeşil elma Öğle: 1 porsiyon muz eklenmiş müsli Ara öğün: 1 avuç kuru üzüm Akşam: Ton balıklı yeşil salata üzerinde bir adet haşlanmış yumurta ve 1 adet mevsim meyvesi