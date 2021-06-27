Saksı değişimi şart

Evde bitki beslemenin sakinleştirici ve huzur verici bir etkisi olduğu yadsınamaz. Her ne kadar sessiz ve hareketsiz olsalar da onların da canlı olduğunu unutmadan gereken özeni göstermek gerekiyor. Sulama, toprak seçimi, bitkiyi doğru konuma yerleştirme gibi hususlara dikkat etmenin yanı sıra gerekli dönemlerde bitkiler saksı değişimi de istiyor.

YILDA BİRDEN FAZLASI ZARAR

Bitki zamanla büyür, hem kökleri saksıyı sarar hem de gövdesi saksıya sığmayabilir. Bu sebeplerle bitki büyüdüğünde ona daha rahat bir yaşam alanı sunabilmek için saksı değişimi yapmak gerekebilir. Bunun dışında saksı içerisindeki toprak da zamanla bitkinin ihtiyacı olan besin değerlerini kaybedebilir. Bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sürdürebilmeleri için de toprak ve saksı değişiminin düzenli olarak yapılması gerekir. Ayrıca elbette bitkinizi, ev dekorasyonunuza daha fazla katkı sağlayabilecek şık bir saksıyla değiştirmek de isteyebilirsiniz. Yani saksı değiştirme nedeniniz bitkinin ihtiyaçlarının yanı sıra dekoratif nedenler de olabilir. Fakat bu noktada, bitkiye zarar vermemek adına çok sık aralıklarla (yılda 1'den fazla) saksı değiştirmemeye dikkat etmeniz gerektiğini hatırlatalım.

BİTKİNİZ ZAMANI SÖYLER

Bitkiniz de saksı ve toprak değişimine ihtiyacı olduğunu farklı şekillerde gösterebilir. Bu belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz: Köklerin toprak yüzeyinden ya da drenaj deliğinden görülmesi, bitkinin her mevsimde, olması gerektiğinden yavaş büyümesi, gövdesinin ağır gelmesi ve saksının kolaylıkla devrilmesi, sulama sıklığının artması, bitkide ve toprakta kuruma görülmesi. bitkinizin saksısını değiştirme zamanının geldiğinin göstergesidir.

DEĞİŞİM ÖNCESİ DİKKAT

Kullandığınız saksıdan bir ya da iki boy büyük bir saksı, bitkinizin besin ihtiyacına uygun toprak, drenaj sağlamak amacıyla çakıl taşları (eğer saksınız drenajlı değilse), eldiven, budama için küçük bir makas ve alanın kirlenmemesi için eski bir örtü bu işlemi gerçekleştirmeniz için yeterli olur. Eğer terracotta saksı seçtiyseniz bitkiyi saksıya koymadan önce saksı içerisine su koymalı ve 1 gün bekletmeli, sonrasında suyu dökmelisiniz. Bu sayede saksının gözenekleri suyu emer ve bitkiyi diktikten sonra bitkinizin suyunu çekmez. Bitkinizi ekeceğiniz saksı eski bir saksıysa bu durumda saksıyı iyice temizlemeyi ihmal etmemelisiniz. Aksi takdirde saksıda var olan kalıntılar bitkinizin hastalanmasına sebep olabilir. Bitkinize saksı değişimi yapacağınız gün su vermemeye, sulama işlemini en az 2 gün önce yapmaya dikkat edin.