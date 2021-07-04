Aşılamalar turizme can suyu oldu

YAZ aylarında kısıtlamaların hafiflemesi, güvenli turizm sertifikası ve aşılamaların olumlu etkisi sonucu yurt dışından gelen turist sayısında gözle görülen bir artış yaşanıyor. Bodrium Otel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin Haziran ayında hızlı bir şekilde başladıklarını ve önemli doluluk oranı yakaladıklarını belirterek Temmuz ve Ağustos ayları için hem yurt içi hem de yurt dışı pazarından ciddi talep aldıklarını söyledi.

Gelen turistlerin konaklama sektörünün yanı sıra Bodrum esnafının da yüzünü güldürdüğünü dile getiren Girgin, "Bodrumda mevcut doluluklar artarak beklentinin üzerinde gerçekleşiyor; bunun üzerine ne koyabiliriz diye bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl sezon daha geç başlamıştı. Bilinmezlikler daha çoktu ve aşılama da yoktu. Buna rağmen Eylül ayı sonuna kadar süren bir sezon yaşamıştık. Bu yıl hem sezon daha erken başladı hem de aşılama çalışmaları ve güvenli turizm sertifikası sayesinde ilgi daha yoğun gerçekleşti. Sezonun bu yıl Kasım ayına dek uzamasını bekliyoruz. Ülkemize gelen turist konaklamanın yanı sıra alışveriş yapıyor, yemek yiyor, farklı aktivitelere katılıyor. Dolayısıyla tüm ekonomi bundan olumlu olarak etkileniyor. Bodrumda zaten kış aylarından beri yüksek olan kent nüfusu yaz aylarında da artarak yükselmesini sürdürüyor" diye konuştu.