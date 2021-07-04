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Haberler Pazar Dünya lezzetlerini tatmak için La Panna Cookie’s

Dünya lezzetlerini tatmak için La Panna Cookie’s

Dünya lezzetlerini tatmak için La Panna Cookie’s

4.7.2021

GİRİŞİMCİ Merve Göker, Amerika ve İtalya'dan tüm dünyaya yayılan ve doğal malzemelerle hazırlanan kurabiyeleri, La Panna Cookie's markasıyla ülkemizde beğeniye sundu. Göker, başta İtalya'nın ve daha sonra dünyanın farklı yerlerinden ilham alan gurme malzemelerle hazırladığı birbirinden lezzetli cookielerle bambaşka bir deneyim sunduğunu söyledi.

Göker, "Klasik lezzetlerden vazgeçmem diyenlerdenseniz double chocolate chip Nyc cookie Manhattan, katkı maddesi bulunmadan ve tamamen pancar tozu oluşturularak hazırlanan Red Velvet Soho lezzetlerini denemelisiniz.

Misket limonunun ferahlığı yüzde 100 ev yapımı mascarpone peyniri ile bir araya gelerek sizleri Amalfiye, Tuzlu Karamel ile Milano'ya, zıt tatları dengelemeye, Antepfıstığı ve fıstık kreması ile sizleri Roma'ya yola çıkarmaya hazırım" dedi.

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