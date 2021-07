Kız kıza tatilin tadı bir başka

Milano, İtalya

İTALYA'NIN her şehri kız kıza gitmek için ideal olabilir fakat alışveriş tutkunu arkadaşlar için Milano'nun yeri bambaşka. Uygun fiyata alışveriş yapabileceğiniz Via Papiniano Pazarı'ndan, dünyaca ünlü ve lüks markaların bulunduğu Via Montenapoleone Caddesi'ne kadar uzanan seçenekleriyle Milano gerçek bir alışveriş cenneti. Tabii ki sadece alışveriş değil, tadına doyulmaz İtalyan lezzetleri, baş döndürücü mimari eserler ve Avrupa'nın en özel sanat müzeleri Milano'da keşfedilmeyi bekliyor.

Kaş, Antalya

DOĞASI, denizi, eğlencesi, koyları ve butikleriyle baştan çıkarıcı bir yer. Ülkenin en güzel denizlerinden birinde yüzmek, maceracı yanınızı ortaya çıkarmak için dalış veya yamaç paraşütü yapmak, tekne turu ile harika koylar gezmek, meyhanelerde keyifli akşamlar geçirmek bir tatilde yapılacak harika aktivitelerdir ve hepsini burada bulabilirsiniz. Tarih kokan sokaklarında dolaşırken bol bol fotoğraf çektirecek, tasarım kıyafet ve dekorasyon eşyaları alırken zamanı unutacaksınız. Birbirinden iyi müzikler çalan barlarını da unutmamak gerek.

Eskişehir

BU Eskişehir çok doğru bir tercih. Kız kıza gidip, Adalar Caddesi'ndeki mekanları keşfetmek, diğer şehirlerden çok daha eğlenceli olan konser mekanlarının tadını çıkarmak, Porsuk Çayı'nda sanki Venedik'te gibi gondolla gezmek, tatilin verdiği cüretkarlıkla bol bol çiğ börek yemek ve Kentpark, Odunpazarı, Masal Şatosu gibi özel yapıları keşfetmek mümkün. İlle de deniz isterseniz, yapay plaja gidebilirsiniz.

Çeşme, İzmir

İZMİR'İN incisi Çeşme, Türkiye'nin en gözde ve en popüler tatil yerlerinden biri. Ege'nin serin suları ile harika müziklerin birleştiği Alaçatı beachleri, birbirinden özel yemekleri tadabileceğiniz lezzet durakları, çılgınca dans ederek gecenizi renklendireceğiniz kulüpleri ve kaybolmak isteyeceğiniz Alaçatı sokakları ile kız kıza tatil için en doğru seçimlerden. Sokaklarını karış karış gezerken alışveriş yapmaktan kendinizi alamayacağınız tasarım butiklerini de unutmamak gerek!

Ayvalık, Balıkesir

TEKNE turuyla Ege koylarının tadını çıkarmak, Cunda'nın büyüleyici sokaklarında kaybolup, lezzet duraklarını keşfetmek, içinde sakız aroması olan her şeyi yemek; bu tatilde yapabileceklerinizin sadece bir kısmı. Belki oradan bir tekneyle Midilli Adası'na geçip, küçük bir Yunanistan çıkarması da yapabilirsiniz.

Paris, Fransa

MUHTEŞEM tatlılar yediğiniz, özel butik ve dükkanlardan bol bol alışveriş yaptığınız ve eğlenceli kulüplerinde bol bol dans edeceğiniz üstüne bir de oldukça iyi ve zengin müzeler gezebileceğiniz bir şehir burası.