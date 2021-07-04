Müteahhitler güç birliğinde buluştu

İNŞAAT Müteahhitler Konfederasyonu'nun (İMKON) 4. Genel Kurulu Ankara'da ki genel merkezde gerçekleştirildi. Genel Kurulda gerçekleştirilen seçim sonunda Başkanlığa Tahir Tellioğlu yeniden seçilirken, Müteahhitler Federasyonunu temsilen İMKON Kurucu Üyesi ve Başkan İsmail Kahraman, Başkan yardımcıları Ayhan Sulak ve Barış Öncü'de yönetim kuruluna girdi. Yıllardır üyelerden gelen çözüm önerilerini ve haklı talepleri dile getiren ve üyelerine birçok katkı sağlayan İMKON Genel Kurulu yoğun bir katılımla gerçekleşti. Toplantıda özelikle inşaat malzemelerin tamamına gelen aşırı zamlar, yapı denetim sisteminde yaşanan sorunlar, müteahhitlerin sınıflandırılması gibi başlıca konularda fikir alış verişinde bulunuldu. İMKON'un Türkiye'de ki yaygın yapılanmasıyla inşaat sektörünün önemli çatı kuruluşu olduğunu ifade eden İsmail Kahraman, sektörün sorunlarının çözümü için güçbirliğiyle projeler ürettiklerini kaydetti. Kahraman, artan inşaat maliyetlerinin konut satın almak isteyen vatandaşları da olumsuz şekilde etkilediğini ifade etti. Toplantının ardından TBMM'de AK Parti İzmir Millet Vekili Necip Nasır'ı da ziyaret eden MÜFED heyeti, sorunların çözümü konusunda önemli fikir alışverişi gerçekleştirdi; destek sözü aldı.

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