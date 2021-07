Helvacı Kilimi Aliağalı kadına altın bilezik oldu

Aliağa'da unutulmak üzere olan bir kültür mirası yeniden gün yüzüne çıkıyor. İzmir'de 500 yılı aşkın geçmişe sahip 'Helvacı Kilimi'nin yitip gitmemesi için kollar sıvandı. Bu hikayenin temellerini Radisson Hotel İzmir Aliağa Satış ve Pazarlama Direktörü Gözde Kaydırak attı. Kaydırak, Aliağa'da yeni hizmete giren otelin açılış hediyeleri için yörenin bölgesel değerlerini ön plana çıkaracak bir ürün seçmek istedi. Hemen araştırmalara başladı, yöre halkıyla konuştu. Bu araştırmalar sırasında yolu Helvacı Kilimi ile kesişti. Sonra bu araştırmalar büyüdü, güzel bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. Yöre kadınlarına Aliağa Kadın Girişimi Üretme ve İşletme Kooperatifi ve Aliağa Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde "Helvacı Kilimi" için kurs verilmeye başlandı. Şimdilerde Aliağa bu proje için tek yürek oldu.

● Kaç kadın var kursta? Şimdilik 12. İlk etapta 6 dokuma tezgâhı hazırlandı, hemen çalışmalara başlandı. Kilimler ilk olarak Radisson Hotel İzmir Aliağa tarafından satın alındı ve otelin misafirleri ile buluşturuldu. Daha sonra da Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nden sipariş geldi. Ziyaretlere gidildikçe ve kilimimiz duyulmaya başlandıkça siparişlerin artacağına inanıyoruz.

● O zaman kadınlara da bir altın bilezik oldu diyebilir miyiz? Aynen öyle. Bence kadınlar bu kurstan sonra yeni girişim hikayeleri yazacak, aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

● Kimler destekledi bu projeyi? Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi ve Aliağa Belediyesi bu yolda en büyük destekçilerimizdi. Tabi Halk Eğitim Hocamız Nükhet İzmirlioğlu'nu da unutmamak lazım. Bu işin yıldızı o. Yıllar önce yapılan kilimlerin örneklerini bizzat kendisi çizip çıkartıyor, sonra aylarca uğraşarak yeniden üretiyor.

KLASİKTEN MODERNE

● Bir de katalog hazırlanıyormuş... Evet, şimdilerde kursumuzda tüm çabalar bu katalog için. Klasiği moderne çevirmek, günlük hayatta kullanılabilecek hale getirmek için kilim motiflerini hediyelik çanta, yastık, duvar panosu, nazarlık gibi ürünlere çevirmek istiyorlar. Bu ürünlerden oluşan bir katalog hazırlanacak, daha sonra kadınlarımız ellerine kataloglarını alıp kurumları ziyaret edecekler.

● Bundan sonraki hedefleriniz neler? Hedefimiz yerel ve bölgesel destekleri de alarak kadınlarımızın tarihe karışmak üzere olan bu kilimler üzerinden ülkemize katma değer yaratmasını sağlamak. Helvacı kiliminin hikayesini tüm dünya duysun istiyoruz.

● Bu proje doğrultusunda iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? El ele verdik, Aliağa'da güzel işler yapıyoruz. Kadın istihdamına katkı sağlamak, helvacı kilimini sürdürülebilir kılmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Son olarak diyorum ki kadın her zaman, her koşulda üretmeli. Ve bizler ünvanımız ne olursa olsun kültürel mirasımıza her daim sahip çıkmalıyız.

NÜKHET İZMİRLİOĞLU: UNUTULDU GİTTİ DERKEN!

HELVACI kiliminin gün yüzüne çıkarılmasını sağlayan Halk Eğitim Kursu öğretmeni, eski kilimlerin motiflerini tek tek çizerek yıllar sonra yeniden ortaya çıkaran kişi Nükhet İzmirlioğlu da, "Yıllar önce halk eğitimde uzun yıllar çalıştım, çok güzel kilimler ürettik, sonra kurslar kapandı, tezgahlar da öğrencilere verilmedi, unutuldu gitti diyorduk. Gözde Hanım öncülüğünde, Kooperatif ve Halk Eğitim ortak çalışmalarımızla kilimimizi yeniden gündeme getiriyoruz. Durmadan üretiyoruz" dedi.

ARGUHAN: EL ELE VERDİK

ALİAĞA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Berrin Argunhan da "Önce otelimiz için hediyelik kilimlerimizi yaptık, sonra Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nden sipariş geldi onu da yaptık. Şimdilerde tüm çabamız katalog çıkartmak için. Klasiği moderne çevirmek, günlük hayatta kullanılabilecek hale getirmek istiyoruz. Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar'a çok teşekkür ederiz belediye olarak hem yer sağlandı, hem de tezgahlarımızın bakımı yapıldı. El ele verdik güzel işler yapıyoruz" diye konuştu.

TOSUN: ONUR DUYDUK

ALİAĞA Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımıcısı Serpil Tosun ise "Böyle bir projede yer almaktan onur duyuyoruz, kadınlarımıza başarılar, yeni projelerde buluşmayı diliyorum" dedi.