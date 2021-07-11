Ortaçağın karanlığını gizleyen şatolar

Egeskov Şatosu- Danimarka

AVRUPA'NIN en güzel Rönesans şatolarından biri olan Egeskov, Danimarka'nın Fyn adasının güneyinde bulunmaktadır. Söylentiye göre şato inşa edilmeden önce çevrede bulunan meşe ağaçlarının tümü kalenin temelini oluşturmak için kullanılmıştır. Bundan dolayı ismi Egeskov, Meşe Ormanı anlamına gelmektedir.

Prag Kalesi- Çek Cumhuriyeti

Yüzyıllar boyunca Bohemya krallarının evi olarak kullanılan kale, zamanla genişlemiş bir yapıdır ve dünyanın en büyük antik kalesi olarak bilinmektedir. Şu anda Çekya'nın cumhurbaşkanının evi olan Prag Kalesi'nin birçok bölümü ise turistlere açık ve çeşitli müzelere ev sahipliği yapıyor.

Edinburgh Kalesi-Birleşik Krallık

Birleşik Krallık'ta en çok saldırı yaşayan yer olarak ünlenen kale, şu anda İskoç Ulusal Savaş Müzesi olarak ziyarete açık ve İskoçya'nın en çok ziyaret edilen yeri. İskoçya Kraliçesi Mary'nin evi olarak da kullanılmış olan kale ayrıca İngiliz Kralı 1. James'in doğum yeri.

Pena Sarayı- Portekiz

Sintra şehrinde bulunan Pena Sarayı, Sintra Dağları'nda bulunuyor ve Lizbon manzarasına sahip. Kraliyet ailesinin yazlık sarayı olarak kullanmış olan sarayda şu anda resmi etkinlikler düzenleniyor.

Bran Kalesi- Romanya

BRAN bölgesinin kırsal yaşamının aynası olan kale Transilvanya ve Tarihi Eflak Prensliği sınırında bulunuyor ve daha çok Dracula'nın Kalesi ya da Vlad'ın Kalesi olarak ün kazanmış. Haliyle kalenin içerisinde tarihte "vampir" olarak anılan bu kişiliğin özel yaşamıyla ilgili ayrıntılar görmeyi bekleyebilirsiniz fakat sanıldığının aksine kalede 19. yüzyılda Romanya Kraliçesi olan Marie'nin kraliyet koleksiyonu sergileniyor.

Segovia Kalesi- İspanya

Segovia şehrindeki orta çağ kalesi Guadarrama Dağları'nda bulunuyor. İspanya'nın en ünlü kalelerinden biri olan Alcazar de Segovia (Segovia Kalesi), korunma amacıyla inşa edilmiş olmasına rağmen yüzyıllar içerisinde kraliyet sarayı, hapishane ve askeri akademi olarak da kullanılmış.

Miramare Kalesi- İtalya

Avusturya Arşidükü Ferdinand Maximilian ve eşi Belçikalı Charlotte (Meksika'nın İmparator ve İmparatoriçesi)'nin uzun yıllar boyunca yaşadığı saray şu anda müze olarak hizmet vermektedir. Deniz kenarında bir parkı da olan saray, Kuzey İtalya'daki Triste Körfezi'nde bulunmaktadır.

Neuschwanstein Şatosu- Almanya

19.yüzyılda Romantik mimariden esinlenerek inşa edilen yapı Almanya'nın Bavyera bölgesinde bulunuyor. Bavyera Kralı II. Ludwig'in kendi bütçesiyle yaptırdığı şato Kral'ın 1886 yılında ölene kadar yaşadığı yer. Ölümünden sonra müzeye dönüştürülen şato Alman halk masallarından esinlenen Disney animasyonlarına da ilham vermiş. Şu anda firmanın logosu olarak da biliniyor.