Tire’de koruk şerbeti içmenin tam zamanı

İZMİR'İN Tire ilçesinde, geleneksel koruk şerbetinin üretimi, mevsiminin gelmesiyle hız kazanırken, bölgedeki yediveren koruğundan elde edilen lezzet, turizm bölgeleri başta olmak üzere yurdun dört yanına gönderiliyor. Eşi Lütfiye Işık ile birlikte 40 senedir koruk şerbetini yaptığını belirten 71 yaşındaki Mustafa Işık, koruk mevsimi geldiğinde taleplere yetişemediğini söyledi. 18 tane kafeteryaya sürekli üretim yaptığını kaydeden Işık, Tire'nin meşhur şerbetini İstanbul'a kadar gönderdiklerini söyledi.

KATKI MADDESİZ

İLÇEDE 'Korukçu Mustafa' olarak da bilinen Mustafa Işık, "Ben Mustafa Işık. Tire'nin eski kahvehanecilerindenim. Bu koruk işini 35-40 seneden beri aralıksız yapıyoruz. Şimdiye kadar ürünlerimizde hiçbir katkı maddesi kullanmadık. Ne renklendirici, ne tatlandırıcı ne koruyucu kullanmadık. Bu ürünün tamamen doğal olmasını sağladık. Başarımızın ürünlerimizin sevilmesinin tek sebebi budur. Doğal olmasıdır. Temizliğimize çok dikkat ediyoruz. Üreticilere koruğun yetiştirilmesini bile tarif ediyoruz. Tedarikçilerimiz korukları itina ile yetiştiriyorlar bize de tertemiz koruklar geliyor. Bazen vatandaşlara şerbet yetiştiremiyorum. Aşağı yukarı 18 tane kafeye ürün veriyorum. Tire dışında Bodrum, Antalya gibi turistik merkezlere hatta İstanbul'a kadar ürün gönderiyorum; ama o şerbetleri buradan donuk olarak gönderiyoruz. Orada ürünlerimiz çözülüyor. Ondan sonra içime hazır hale geliyor" diye konuştu.