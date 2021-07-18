Çocuklara Bir Paket Mutluluk

SOSYAL sorumluluk projesi kapsamında harekete geçen bir grup yardımsever, 'Bir Paket Mutluluk' adını verdikleri çalışmayla ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Türkiye başta olmak üzere Afrika kıtasında ve Suriye'de etkin bir şekilde çocuklara yönelik çalışmalar yapan 8 kişilik ekip, ihtiyaç sahibi minikleri sevindirdi.

Kış ayında bot, mont, kırtasiye malzemesi, yazın ise kıyafet ve sandalet dağıtan ekip oyuncaklarla sevindirmeyi gıda yardımlarıyla da doyurmayı es geçmedi. Bunun yanında yetim çocukları toparlayıp onlarla doğum günü kutlamaları ve yemek programları düzenleyen grup, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak sosyal hayat düzenine uyum sağlamalarını katkı koyuyor.

Merkezi Ankara olan aynı zamanda Manisa ve İzmir'de temsilcilikleri olan ekibin kurucusu Dora Kübra Yıldız Milli sporcu, Ekibin koordinatörleri Uğur Ünsal İş adamı, Almanya Temsilcisi Seda Değirmen Öğretmen Afrika Temsilcisi Mustafa Sefer Din Adamı, Fatih Toruntay İş Adamı, Mustafa Yener ve Eren Fitoloğlu Esnaf ve Kıymet Balcı Ev hanımı. Çalışmalarını anlatan Dora Kübra Yıldız, "Her yıl 5-6 kez Suriye'ye gidip çocukların ihtiyaçlarına yönelik yardım çalışmaları yapıyoruz. Hijyen paketleri, ayakkabı, kıyafet, oyuncak yardımlarının yanı sıra sıcak yemek dağıtımları, kuaför ve doktor hizmeti götürüyoruz.

Afrika'da 5 ülkede temsilcilerimiz eşliğinde kuyu açılışları, Kuran dağıtımları, sıcak yemek ikramları, oyuncak dağıtımları ve dondurma dağıtımları yapıp yine Afrika'daki çocuklarımızla doğum günü kutlamaları gerçekleştirdik" dedi. Duygularını anlatan Uğur Ünsal, "İnsanları sevindirmek mutlu ediyor bizi. Çevremiz de geniş. Onlardan gelen yardımları da bizim aracılığımızla iletebiliyoruz. Alan ile veren el arsında köprü oluyoruz. Bizde yokluktan geldiğimiz için bunun ne demek olduğunu iyi anlıyoruz. Bu nedenle elimizden geldiğince insanların ihtiyaçların gidermek için her şeyi yapacağız, çalışacağız" dedi.

■ MELİH DEMİRTAŞ