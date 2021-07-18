Duvarlarda 2021 renkleri

NİHAİ GRİ

GRİ, birkaç yıldır oldukça popüler ve yaşam alanlarına hava katan renklerden biriydi. Bir gri tonu olan ve 2021 Pantone renklerinden biri seçilen nihai gri ise bu yıl duvarlarda bolca yer alıyor.

SİYAH

TAKVİMDE belirtilen yıllar değişse de söz konusu trend renkler olduğunda değişmeyen bir şey var: Siyahın popülerliği. Üstelik artık siyah, ev dekorunda geçtiğimiz yıllara nazaran daha cesur bir şekilde kullanılıyor. Eğer odanız küçük değilse siyah rengi duvarlarınızda tercih edebilirsiniz.

AYDINLIK SARI

2021'in Pantone renklerinden bir diğeri olan aydınlık sarı, evlere enerjik bir hava katıyor. Aydınlık sarıyı dilerseniz bir duvarınıza ya da duvarınızın bir bölümüne uygulayabilirsiniz. Nihai gri ile aydınlık sarıya aynı alanda yer vermek ise 2021 duvar renklerini hakkıyla uygulamak demek.

FLAMİNGO PEMBESİ

Pastel tonlarından yararlanarak duvarlarınıza yeni bir görünüm vermeyi amaçlıyorsanız flamingo pembesini tercih etmeye ne dersiniz? Samimi ve sakinleştirici bir etki oluşturan flamingo pembesi özellikle gri ve mavi tonlarıyla kombinlendiğinde hoş bir oda dekorasyonu yapmanıza yardımcı olabilir. Bu arada flamingo pembesinde açık ve koyu birkaç tonunu bulmanız mümkün.

METALİK RENKLER

Gümüş, altın, bakır... Metalik detaylar hem mobilyalarda hem de dekoratif ürünlerde son yıllarda oldukça popüler. Şimdi ise sıra duvarlarda... Metal renklerdeki hobi boyaları ve efekt damgaları sayesinde duvarlarınızda metal yansımalar oluşturabilirsiniz. Renk seçiminde ise hem duvar rengini hem de oda dekorasyonundaki renk paletini dikkate almanız gerekiyor.

GÖK MAVİSİ

Sakinlik ve huzur veren, güvende hissettiren mavinin gök mavisi tonu evin her odası, özellikle de yatak odaları için oldukça uygun. Eğer gök mavisini tek başına kullanmak istemezseniz klasik mavi ya da koyu lacivert tonları ile bu rengi kombinlemeniz de mümkün.

SİS BEYAZI

SADE ve klasik görünümden vazgeçemeyenler için ideal bir seçim olan sis beyazı tüm duvarlara uygulanabilir. Fakat daha dikkat çekici bir görünüm istiyorsanız bu rengi; siyah, gri, kahverengi gibi koyu renkler ile duvarınızda kombinleyebilir ve şık bir duvar dekorasyonu için önemli bir adım atabilirsiniz.

MELİH DEMİRTAŞ