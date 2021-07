En sevilen kıyamet senaryoları

28 Days Later (2002)

LONDRA'DA denek maymunlarının salınmasıyla gizemli, tedavisi olmayan bir virüs Birleşik Krallık'ta yayılır. Dört hafta sonra, hayatta kalan bir avuç insan ise kendisine sığınak bulmaya çalışır. Virüs, insanları cinayet işlemeye meyilli bir hale getirmiştir.

The Day After Tomorrow (2004)

Aksiyon ve bilim kurgu türündeki bu film, dünyanın yeni bir buzul çağına gireceği dönemi ele alıyor. İnsanlar bu yüzden sıcak iklimlerin hakim olduğu bölgelere gitmeye başlıyor. Bir iklim bilimi uzmanı olan Jack Hall ise iklim krizi yüzünden New York'ta donma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yakınlarını korumak için mücadele veriyor.

Seeking a Friend for the End of the World (2012)

Filmde, Dünya'ya bir asteroit yaklaşmakta ve asteroitin kısa süre sonra Dünya'ya çarpması beklenmektedir. Tüm bu tehlike devam ederken eskiden lisede sevgili olan iki arkadaş, hayatlarının aşkını bulmak üzere birlikte yola çıkarlar ve başlarına birbirinden komik olaylar gelir.

Waterworld (1995)

Gişe rekorları kıran Waterworld ise, kutuplardaki buzulların eridiği ve dünyanın neredeyse tamamen sular altında kaldığı bir gelecekte geçiyor. Böyle bir dönemde insanlar mecburen sandallarda yaşamak zorunda kalmıştır. Yalnızca birkaç insan "Dryland" adında gizemli bir yerde yaşamaktadır. Bu efsanevi yerin peşine düşen Deacon ise, Enola ve annesinin yaşadığı şehre saldıracaktır.

Contagion (2011)

Contagion (Salgın), 2011'de gösterime girmesine rağmen 2020'de korona virüsün tüm dünyada patlak vermesinden sonra en çok konuşulan filmlerden biriydi. Çünkü film, şu an içinde bulunduğumuz koronavirüs dönemiyle büyük benzerlikler taşıyor. Filmde, dünyayı tehdit eden bir virüs ortaya çıkıyor. Bu virüs, hava ve solunum yoluyla bulaşıyor.

Armageddon (1998)

BAŞROLLERİNDE Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Ben Affleck gibi oyuncuların yer aldığı Armageddon; dünyaya yaklaşmakta olan bir meteor tehdidini önlemek için çalışan bir grup bilim insanını anlatıyor.

Snowpiercer (2013)

2020'de "Parasite" filmiyle Oscar Ödülleri'ne damga vuran Bong Joon Ho'nun yönettiği filmde; küresel ısınmayı durdurmak için yapılan deneyin ters tepmesi; ve bu yüzden dünyanın buzlarla kaplanmış bir cehennem yerine dönüşmesi anlatılıyor. Snowpiercer'da, bu cehennemden kurtulan insanlar dünyayı gezen bir trende yaşamak zorunda kalıyor. Ancak bu trende yeni bir sınıf sistemi ortaya çıkıyor.

Independence Day (1996)

Görsel efektleriyle Oscar kazanan bu film, uzaylıların dünyayı istila etmeye çalışması ve insanların direnmesini anlatıyor. Uzaylılara karşı üstün teknolojiyle savaşan insanlığın en iyi silahı ise, hayatta kalma iradesidir.

I Am Legend (2007)

Will Smith'in başrolünde yer aldığı film, bir salgının insanların büyük kısmının ölümüne sebep olduğu bir evrende geçiyor. Salgın, hayatta kalan insanları canavara dönüştürmüştür. New York'ta bir başına kalan Robert Neville ise, yıllar sonra bütün bunlara son vermek için mücadele eder.

The Fifth Element (1997)

2200'lü yıllarda geçen film, şüphesiz en iyi kıyamet filmleri arasında yer alıyor. Film, kötücüllüğün dünyayı yok etme tehlikesi ile baş başa bıraktığı bir dönemde Leeloo'nun bu tehlikeye karşı savaşmasını anlatıyor. Bu uğurda mücadele veren Leeloo, beşinci elementi aramaya koyulur.

Interstellar (2014)

Christopher Nolan'ın yönettiği efsane film Interstellar, insanların hayatının bir küf yüzünden tehdit altında olduğu bir dönemde; eski astronot Cooper'ın yeni yaşam alanı bulması için görev başına geçmesini anlatıyor.

2012 (2009)

2012'de dünyanın sonunun geleceğine dair birçok haber yayılmıştı. İşte 2012 filmi tam da bu konuyu ele alıyor. Yüzyıllar önce Mayalar, takvimlerinde dünyanın sonunun 2012 yılında geleceğine işaret ediyordu. 2012 filmi ise Maya takviminden hareketle, bu felaketten kurtulan insanların verdiği mücadeleleri anlatıyor.