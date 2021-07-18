Hem sıfır atık hem doğal gübre

YEŞİL ve çiçekli bitkiler evinize neşe, huzur ve dinginlik katıyor. Sizin bakımınıza muhtaç bu muhteşem canlıları şımartmak sizin elinizde. Kendiniz için doğal besinleri seçmeye özen gösterirken onlar için niçin kimyasalları tercih edesiniz ki... Halbuki çöpe attığınız pek çok atık onlar için çok sağlıklı birer besin kaynağı...

YUMURTA KABUKLARI

EZİLMİŞ yumurta kabuklarını toprağa eklemek, bitki için gerekli kalsiyumu sağlamak için önemli bir besin kaynağıdır. Kabukları toz haline getirerek de toprağa gömebilirsiniz. Bitkileri besleyecek olan bu kabuklar aynı zamanda böcekleri de uzak tutmak için önemli bir yöntem.

MUZ KABUKLARI

Soyulan muz kabuklarını çöpe atmak yerine bitkilerin için besin kaynağı haline getirebileceğinizi biliyor musunuz? Doğal ev bitkisi gübresi olabilen kabuklar, bitkilerin potasyum ihtiyacını karşılayabilir ve ömrünü uzatabilir. Şerit halinde toprağa ekleyebileceğiniz gibi, kabukları ezip küçük parçalara ayırarak da kullanabilirsiniz.

KAHVE TELVESİ

KAHVE telvesini toprağa eklemek yeşil bitkilerin olduklarından daha canlı hale gelmesini sağlayabilir. Genellikle çöpe giden kahve telvelerini bu sayede değerlendirebilir ve bitkileriniz için kullanabilirsiniz.

YUMURTA HAŞLAMA SUYU

YUMURTALARI haşladıktan sonra geride kalan suyu genellikle dökmeye hepimiz alışkınız. Aslında haşlanmış yumurtadan arda kalan su pek çok bitki için önemli bir besin kaynağı. Daha sağlıklı ve canlı çiçekler elde etmek için bu yöntemden de yararlanabilirsiniz.