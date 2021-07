Kendi çatlak kreminizi evde üretin

HAMİLELİK ÇATLAKLARINI GİDEREN KREM

Gebelik süresi boyunca, bebeğin büyümesi anne karnının genişlemesine neden oluyor. Bu dönemde ise anne karnı gerildikçe geriliyor. Doğal olarak pek çok annenin karnında çatlaklar meydana geliyor. Bu çatlakları önlemek için 2 yemek kaşığı aloe vera jeli, 1 fincan zeytinyağı, 4 kapsül E vitamini, 4 kapsül A vitaminini güzelce bir kap içinde çırpın. Bu karışım ile her gece karın bölgesine masaj yapın. Düzenli kullanım sonucunda var olan çatlakların iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca gebeliğin 3. ayından sonra düzenli olarak bu doğal kremi kullanırsanız; oluşacak çatlakları önleyebilirsiniz. Cildin kurumasını engelleyen doğal çatlak kremi sayesinde, gebelik sürecini çatlak olmadan tamamlayabilirsiniz.

YENİ OLUSAN ÇATLAKLAR İÇİN KREM

Eğer cildinizin herhangi bir bölgesinde minik çatlaklar gördüyseniz, çatlakların yayılmaması için doğal kremi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ufak bir kap içinde 10 damla lavanta yağı, 10 damla badem yağı, 3 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın ve çatlakların olduğu bölgeye masaj yoluyla sürün. Bu etkili kremi mutlaka her gece uygulamaya çalışın. Yeni oluşan çatlakların kısa sürede kaybolması ve cildin eski sağlığına kavuşması için düzenli uygulama şart olacaktır. Hazırladığınız kremi evde serin bir köşede muhafaza edebilirsiniz. Kapalı şişe içinde saklamaya özen gösteriniz. El ve yüz çevresinde, bacaklarda ya da karın çevresinde oluşan çatlakların giderilmesine yardım edecektir.

CİLTTEKİ ÇATLAKLARI ONARAN KREM

TAMAMEN doğal ürünlerden oluşan bu mucizevi çatlak kremini evde kendiniz hazırlayıp çok uzun süre kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 yemek kaşığı esmer şeker, 1 fincan süt, 1 tatlı kaşığı bal, 20 damla badem yağı, 20 damla Hindistan cevizi yağını bir şişe içinde karıştırın ve güzelce harmanlanmasını sağlayın. Cildinizin herhangi bir bölümünde oluşan çatlakları gidermek için hazırladığınız kremi gün içinde 2 defa bölgeye sürün. Kremi kullanmadığınız durumlarda serin ve karanlık bir yerde muhafaza etmeye özen gösterin. Bitkisel yağları içeren etkili çatlak kremi sayesinde, cildinizde hücre yenilenmesi hızlanacak ve çatlaklar kısa sürede iyileşecektir. Özellikle de sert dokularda oluşan çatlaklar için mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

ESKİ ÇATLAK İZLERİNİ GİDEREN KREM

Daha önceden cildinizde var olan çatlakların izlerini gidermek artık çok kolay. Öncelikle, ufak bir tencerede su kaynatarak krem yapımına başlayabilirsiniz. Kaynayan suyun üzerine kase yerleştirin ve bu kase içine sırasıyla 1 yemek kaşığı kakao yağını ve 1 yemek kaşığı balmumunu ekleyin. Her aşamada karıştırmaya devam edin. Sonra 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağını ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyin. Karıştırmaya yine devam edin. Tüm malzemeler eridikten sonra kaseyi bir köşeye alın ve dinlendirin. Dinlenen karışıma ılıkken 2 kapsül E vitamini yağı, 2 damla buhur yağı, 4 damla limon esansiyel yağı, 4 damla lavanta esansiyel yağını ilave edin ve her malzemenin güzelce karışmasını sağlayın. Elde ettiğiniz mucizevi çatlak kremini, cam kavanoz içinde saklayarak her gece uykudan önce kullanmaya özen gösterin. Çok eski zamanlardan cildinizde iz bırakmış çatlakları hazırladığınız etkili krem sayesinde iyileştirebilirsiniz. Ayrıca önerilen çatlak kremi, kuru ciltlere nem kazandıracağı için yeni çatlakları da önlemektedir.

TOPUK ÇATLAKLARINI İYİLESTİREN KREM

SICAK ve kuru bölgelerde sık sık terlik ya da sandalet giymekten dolayı ayaklarda çatlak oluşur. Oluşan topuk çatlaklarını giderecek harika bir krem hazırlayacağız şimdi. Etkisini çok kısa sürede gösteren bu kremi hazırlamak için 1 yemek kaşığı esmer şeker, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı, 1 ampul E vitamini, 2 yemek kaşığı limon suyunu bir kap içinde karıştırın. Çatal ya da çırpıcı kullanarak kıvam alana kadar çırpın. Hazırladığınız kremi her gece uykudan önce ayak ve topuk çevresine sürün. Rahatsız olmazsanız ince pamuklu çorap giyin. Birkaç uygulama sonunda topuklarda oluşan çatlakların giderek iyileştiğini görebilirsiniz. Bu süreçte mutlaka duş esnasında ayaklarınıza topuk taşı ya da kese yapmanız önerilir.