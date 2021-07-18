Onların bir hamamla yaptığını beceremedik

İzmir Rehberler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, profesyonel turist rehberi Sibel Dündar, 1972'de Hollanda'nın Amsterdam şehrinde doğdu. İlköğreniminin ardından ailesiyle İzmir'e döndüğünde, Hollanda dilini yani Felemenkçeyi anadili gibi konuşuyordu. O yıllarda ayrıcalık sayılan bu dili bilmenin avantajı ve aldığı eğitimin ardından yolunu seçti... Sibel, 30 yıla yakın bir zamandır, Hollandalı ve Belçikalı turistlere Türkiye'yi gezdiren İzmirli bir tur rehberi... Onunla yaptığımız keyifli sohbetimiz boyunca, özellikle İzmir turizminin bugünkü hali ve bu alanda sınıf atlamak için yapılması gerekenlerle ilgili söyledikleri ders niteliğindeydi...

● En çok hangi gruplarla çalıştın bugüne kadar? Katolik ve Protestan gruplarla çok çalıştım. Çok fazla 7 kiliseler turu yaptım. Bunlar kuruldukları kentin ismini alan Efes (Ephesos), İzmir (Smyrna), Bergama (Pergamon), Salihli (Sardes), Alaşehir (Philadelphia), Denizli (Laodikeia), Akhisar (Thyateira) kiliseleri. 90'larda İsrail'deki huzursuzluktan ötürü oraya gidemeyen bütün dini gruplar buraya kaydı. Hıristiyanlığın yayılmasında önemi olan ve İncil'de adları geçen bu kutsal mekanları görmek için Hollanda ve Belçika'dan çok turist geliyordu.

● Zorlukları nedir tur rehberliğinin? Tur otobüsünde 40 kişi ağzınıza bakıyor. Biraz psikoloji bilmeniz gerekiyor. Onların keyif almalarını sağlayabilmeniz, aşırı bilgiyle ezmeden, grubun dinamiğini ölçebilmeniz çok önemli. Her grubun öğrenme, anlama seviyesi aynı değildir. Ayrıca organizasyon yeteneğiniz de olmak zorunda. Programda aksaklıklar çıkabiliyor, bunları anında çözümleyebilmelisiniz. Örneğin anlaştığınız bir otelde yeterli oda olmayabiliyor, restorana zamanında gitmenize rağmen beklemek zorunda kalabiliyorsunuz, bir müze o anda 'reklam çekimi var' diye yüzünüze kapatılabiliyor. Böyle anlarda hemen bir çözüm bulmalı, farklı bir program yerleştirmelisiniz. Programda yazan bir etkinliği iptal ediyorsanız, şikayet getirmeyecek biçimde özrünüzü kabul ettirmelisiniz.

HER ŞEY DAHİL İYİ DEĞİL

● Hangi aylarda turistik turlar daha yoğun yapılıyor? Eskiden yazın olurdu bu işler. Kışın boş geçer, yazları yoğun çalışırdık. Şimdi işler tersine döndü, kışın yapılıyor Anadolu turları. Çünkü 'her şey dahil' oteller turizmi baltaladı. Yazın gelen turist havaalanından otele, otelden havaalanına gidiyor. Bu oteller hem turizmin kalitesini düşürüyor hem de gelen turist dışarıya çıkmadığı için çarşıya, esnafa, müzelere, eğlence mekanlarına hiçbir şey bırakmıyor.

● Türkiye'ye gelen turist yeterli mi? Yetersizse nedenleri nedir? Sadece Paris'e 50 milyon turist gidiyor her yıl. Bu Türkiye'nin tamamına gelen turist sayısından fazla. Türkiye her bölgesinden tarih fışkıran bir ülke. Ama biz yeterince tanıtamıyoruz. Anadolu'da kazılmayı bekleyen 8 bin antik kentimiz var. Saymakla bitmeyecek doğal güzellikler... Ama satamıyoruz biz. Bu konuda çok büyük eksiğimiz var. Hollanda'da Roma dönemine ait bir tane hamam buldular, üzerine bir de Göbeklitepe gibi müze kondurdular, acayip turist çekiyorlar... Sadece bir Roma hamamıyla... Bizde binlercesi var, değerlendiremiyoruz...

BELGESELLER ÇEKİLMELİ

● Turistik yerlerimizi tanıtmak için neler yapmalıyız sence? Buraları tanıtan yayınlar yapılmalı yabancı dillerde. Romanlar yazılmalı, kaliteli diziler, belgeseller, filmler çekilmeli, o yerin kültürünü, doğasını, hikayelerini ön plana çıkaracak festivaller düzenlenmeli. Hatta tarihi mekanlarımızda insanları o dönemlere götürecek canlandırmalar yapmalıyız. Geldikleri zaman o dönemi yaşadıklarını hissetmeliler. Örneğin Göbeklitepe, o bölgede geçen bir TV dizisi sayesinde olağanüstü ilgi gördü ve GAP turları patladı. Çünkü hikayeleştirdiler ve insanlarda büyük merak uyandırdılar. Bunun çok daha fazlasını yapmalıyız... Edebiyatı, sinemayı, müziği, dansı, animasyonları, basını, sosyal medyayı, her şeyi kullanmalıyız.

BASMANE DÜZENLENSİN

● İzmir'de turizmin durumunu nasıl değerlendiriyorsun? Kemeraltı ve Basmane'deki tarihi koruyamıyoruz hala... Basmane'deki o evleri, sokakları yenilemek, tarihi binaları müzeleştirmek, kafeterya ve mini butik otellere dönüştürmek, Basmane'nin içinde oklarla gösterilen yürüyüş yolları yapmak, tarihi yapıların önüne açıklamalarını yazmak, o semti kendine has dokusuyla yeniden canlandırmak lazım. İzmir Vakfı'na ben bunu proje olarak götürdüm ve kabul ettiler... Ama şu ana kadar çoktan yapılmalıydı... Ayrıca otel kalitesini güçlendirmek gerekiyor. Kalifiye olmayan personelle çalışıyor oteller, restoranlar. Ve bundan turist yoruluyor.

İZMİR'E ÜÇ MÜZE ŞART

● En büyük eksiği nedir İzmir'in? Doğru düzgün bir müzesi yok İzmir'in. Modern teknolojiyle hazırlanmış, dijital imkanların kullanıldığı büyük, tek bir arkeoloji müzesi şart. Bizimkinin yarısı Varyant'ta, yarısı Kültürpark'ta... O müzelerin artık ömrü tükendi. Renksiz, hiç modernize edilmemiş... Işıklandırma doğru değil, önlerindeki yazılar doğru değil. Artık müzelerde dijital ekranlar kullanılıyor, ziyaretçilere görsel ve işitsel konu anlatılıyor... Bunun dışında İzmir'in yine bir kent tarihi müzesi ve çocuk müzesi olmalı. Bununla oyuncak müzesini kast etmiyorum. Çocukların gezebileceği, onların aklına uygun, kent tarihi ve arkeolojiyi anlatabileceğimiz tarzda bir müze yapılmalı.

BİNALAR ATIL DURUYOR

● Bir sürü atıl halde bina var İzmir'de... Tarihi değeri olan binalarımız var... Alsancak Garı'nın arkasında sıralanan o muhteşem binalarda insanları zamanda yolculuğa çıkaracak bir restorasyon yapılabilir. Biri çok güzel matbaa müzesi olur. Matbaa malzemeleri, o kurşun puntolar hazır duruyor orada, çekmece çekmece... Burayı şık bir müze restorana çevirebiliriz. Diğer binayı bir kütüphaneye, bir diğerini başka bir müzeye... Ve o sokağa girdiğinizde başka bir zamana atladığınızı hissedersiniz... Daha atıl birçok yapı var ama hiçbir şey yapılmıyor işte.

● En önemli markası ne olmalı İzmir'in? Homeros İzmirli, daha ötesi var mı? Tüm dünyanın tanıdığı Homeros, bizim için bir vadiden ibaret, piknik yapıyorlar orada. Oysa Hintlisi, Afrikalısı bile tanıyor Homeros'u. Çünkü Truva savaşlarını biliyorlar. Bu savaşları İlyada, Odysseia destanlarıyla dünyaya duyuran Homeros'la ilgili festivaller yapılmalı İzmir'de... Onu anlatan resimler, hikayeler, müzikler, oyunlar, heykeller olmalı. Homeros İzmir'in uluslararası çapta tanıtımı için elimizdeki en önemli değerdir.

AGORA'DA ROMA PAZARYERİ YENİDEN CANLANDIRILABİLİR

● Agora da önemli bir kazanım, değil mi? Antik Agora'yla ilgili de bir projem var... Orası nedir, Smyrna'nın pazar yeri. Dönemine uygun pazaryerini canlandırmak istiyorum orada... Roma kostümleriyle, berberiyle, lokantasıyla, baharatçılarıyla, kumaşçısıyla... Düşün Agora'da Roma pazaryeri kurduğunu... İnsanlar bugün o dönemleri canlı canlı yaşamak için dünyanın her yerinden gelir. İzmir binlerce yıllık şehir, her dönemin ayrı festivali yapılabilir. Örneğin Neolitik çağ yaşandı, o döneme götür insanları. Ama bu işler vizyon ister, para ister, profesyonellik ister... Kent yönetimi yol, asfalt yapmak demek değil, dünyada neler olup bittiğine bakmak lazım.

BÜLENT GÜRLÜK