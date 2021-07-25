20 kültürü 4 dakikaya sığdırdı

Cemile Yılmaz Balıkesir doğumlu, üniversite eğitimini de İzmir'de almış. Yani tam bir Egeli... Ege'nin diğer yakası olan Yunan kültürüne ve diline de hakim. Müzik hayatına girdiği andan itibaren Ege'nin iki yakasından türküleri seslendiriyor. Ancak son yaptığı projede müziğin gücünü kullanarak tüm kültürleri bir araya getirdi. 33 dilde söylenen Katibim şarkısının aşk dolu satırlarıyla 20 dili birleştirdi... Cemile Yılmaz ile müziği ve Katibim şarkısının hikayesini konuştuk...

■ 20 dilde aşkı anlatmak nereden aklınıza geldi? Uzun zamandır Yunan müziği yapıyorum ve farklı dillerdeki müziklere çok ilgi duyuyorum. Özellikle bildiğimiz, aşina olduğumuz melodilerin farklı dillerde söylenmiş hallerini araştırıyorum. Üsküdar'a gider iken (Katibim) şarkısının da birkaç dilde söylendiğini biliyordum ama bu kadar geniş bir coğrafyaya hitap ettiğini öğrendiğimde bununla ilgili bir çalıma yapmam gerektiğini düşündüm. Aslında bu proje uzun zamandır aklımdaydı. Bu konu ile ilgili makale yazmayı planlıyordum ama pandemi sürecine girdiğimizde bu fikrim değişti ve klip yapmaya karar verdim. Bu melodi var olduğu birçok kültürde aşkı anlatmış, siyasi ve dini temalar işleyen versiyonları da var. Ancak en çok aşk dile getirilmiş.

DÜNYAYI GEZEN MELODİ

■ Neden bu şarkıyı seçtiniz? Ben bu melodiye aşkla dünyayı dolaşan melodi diyorum. Bir melodinin bu kadar çok kültüre hitap etmesini çok heyecan verici buldum. Bu melodide herkesten bir iz var. Bu melodinin kendi kültürüne sahip herhangi iki insanda aynı duyguları hissettirmesi, bu şarkıyı seçmemdeki en büyük etken oldu. Kısacası birçok kültüre hitap ettiği için.

■ Üsküdar'a gider iken şarkısı kaç dilde söyleniyor? Bu şarkının kaç dilde olduğu konusunda çok araştırma yaptım. Örneğin Fazıl Say okuduğum bir röportajında Katibim şarkısının 33 dilde söylendiğine dair bir cümle kurmuş. Duyduğum en yüksek rakam buydu. Daha fazlası var mı bilemiyorum.

AŞK TEMASINI SEÇTİM

■ Siz neden 20 tanesini seçtiniz? Bu dillerin çoğuna ulaşabildim. Bazıları çok eski kayıtlar; kimisi siyasi, kimisi dini, ama çoğu aşk temalı. Hatta birkaçı bizim dilimizden çevrilmiş. Bazı dillerde ise farklı sözlerde birkaç versiyonu var. Ben aşk, sevgi temalı olanlardan 20 tanesini bir şarkıda topladım. Her satırda bir dil olmak üzere tam 20 tane dili mümkün olduğunca anlam bütünlüğünü korumaya çalışarak birleştirdim. Aslında müziğin birleştirici özelliğini kullanarak 20 kültürü 4 dakikada yansıtmaya çalıştım.

HAYATIMIN DÖNÜM NOKTASI

■ Ve müzik hayatınızın neresinde? Hangi eğitimleri aldınız? Müzik Hayatımın merkezinde. Belki bu cümle bile müziğin bendeki yerini anlatmaya yeterli değildir. Bir doktor, ben hasta muayene etmeden ya da ameliyat yapmadan duramıyorum, der mi bilemiyorum ama bir müzisyen müzik yapmadan duramaz. Özellikle bu pandemi döneminde anladım ki müzik yapmadığımda nefes alamıyorum. Müziği, müzisyen olmayı o kadar çok seviyorum ki; Dünyaya bir daha gelsem yine aynı okullarda eğitim alır, aynı işi yaparım. Şanslı olduğum konulardan biri de eğitim hayatımdaki tüm öğretmenlerim. Onlardan çok şey öğrendim. Üniversite eğitimimi İzmir Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü'nde tamamladım. Bu okul için hayatımın dönüm noktası diyorum. Oradaki değerli hocalarıma çok şey borçluyum. Yüksek Lisans eğitimimi ise İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzikoloji Bölümü'nde tamamladım. Bu okuldaki hocalarım sayesinde hayata farklı pencerelerden bakıyorum.

■ 20 dilde aşk şarkısı diliyle okuduğunuz ülkelerde yayınlandı mı? Tüm dijital platformlarda yayınlandı.

YUNANCA VE İNGİLİZCE

■ Bu dilleri biliyor musunuz yoksa sadece şarkıyı mı o dillerde söyleyebiliyorsunuz? Bu dillerden sadece İngilizce ve Yunancayı biliyorum. Ancak insanın en büyük zenginliği dostlarıdır derler ya ben gerçekten bu anlamda zengin birisiyim. Değeri ölçülemez dostlarım var. Bu konuda ellerinden geleni yaptılar. Bu dilleri bilenlerden ve arkadaş çevresinden özellikle telaffuz konusunda yardım aldım. Örneğin Boşnak, Arap, Arnavut, Gürcü, Makedon ve Bulgar göçmeni arkadaşlarımdan ve yakın çevremden çok fazla yardım aldım.

■ Nasıl geri dönüşler aldınız? Çok güzel tepkiler aldım. Bu kadar dilin bir arada olması herkesin ilgisini çekiyor. Şarkıyı dinleme fırsatı bulan herkes olumlu dönüş yapıyor. Ayrıca daha önce bu şarkının bu kadar fazla ve farklı kültürde yaygın olduğunu bilmediklerini söylüyorlar.

■ Bir sonraki proje ne olacak? Kafamda netleşmeyen birçok fikir var. En büyük temennim en kısa zamanda yeni bir parçayı sizlerle buluşturmak.

BURCU ILGIN