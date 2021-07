Belgesellerle farklı dünyalara yolculuk

Sahara with Michael Palin (2002)

50 dakikalık 4 bölümden oluşan Sahara with Michael Palin belgeselinde, ünlü İngiliz oyuncu ve sunucu Michael Palin eşliğinde Sahra Çölü'nün rengârenk kültürleri arasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Michael Palin, yolculuğu boyunca Cebelitarık, Fas, Batı Sahra, Moritanya, Senegal, Mali, Nijer, Tunus ve Cezayir'e gidiyor. Gittiği her ülkede tarihsel ve kültürel önemli mekanları ve yerleri ekrana getiren Michael Palin, yerel halkla da konuşuyor. Onların arasına karışıyor ve kültürlerini, gündelik yaşamlarını anlamaya çalışıyor

Street Food (2019)

DAVID Gelb tarafından yaratılan, 9 bölümlük Street Food belgesel dizisinde, dünyanın çeşitli ülkelerine yolculuk ediyor ve sokak yemeği kültürleri arasında enteresan ve bir o kadar da keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Tayland'dan Japonya'ya, Hindistan'dan Endonezya'ya, Tayvan'dan Vietnam'a, Filipinler'den Güney Kore'ye farklı ülkelerin sokak lezzetlerinin izini süren yapımda şeflerle yüz yüze röportajlar, yemeklerin tarihine dair bilgiler ve gerçek görüntüler yer alıyor.

Mountain (2017)

WILLEM Dafoe'nin anlatıcılığını üstlendiği bu belgesel, dünyanın en ihtişamlı dağlarından muhteşem görüntüler sunuyor. Hem de dahası var! Bu nefes kesici görüntülerin birçoğu Türk asıllı dağcı ve fotoğrafçı Renan Öztürk tarafından çekilmiş eşsiz görüntüler. Klasik müzik eşliğinde harmanlanan bu görsel şölene kulaklarınız da keyifle eşlik edecek.

South: Conquerors of the Useless (2010)

DOĞAYLA insan arasındaki ilişkiyi tüm çıplaklığıyla ele alan bu belgesel, İdolleri Yvon Chouinard ve Doug Tompkins'in 1968'deki Patagonya seyahatini yeniden gerçekleştiren maceracı Jeff Johnson'ın yolculuğunu bizzat onun gözünden anlatıyor. 180 degrees South: Conquerors of the Useless, doğal güzelliklerle dolu, maceralı bir yolculuk hikayes

In the Hands of the Gods (2007)

ADINI Diego Armando Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye karşı kaydettiği meşhur "Tanrı'nın Eli" golünden alan bu belgesel, beş İngiliz gencinin Maradona'yla tanışma amacıyla çıktıkları Amerika kıtası yolculuğunu konu ediniyor. Yönetmenliğini Gave ve Benjamin Turner'ın yaptığı bu belgesel ise gençlerin yolculukta yaşadıkları zorlukları, gördükleri yeni coğrafyaları ve tanıdıkları yeni kültürleri bizlere de gösteriyor.

Encounters at the End of the World (2007)

ÜNLÜ Alman yazar ve yönetmen Werner Herzog'un çektiği Encounters at the End of the World belgeseli, izleyiciye Antarktika'daki hayvanlar, coğrafi harikalar ve orada çalışan insanlara dair özel görüntüler sunuyor. Ancak bu belgeseli değerli kılan kuşkusuz Werner Herzog'un kendine has mizahi anlatıcılığı...

Tawai: A Voice from the Forest (2017)

YÖNETMENLİĞİ ünlü kaşif Bruce Parry ile Mark Ellam'ın beraber yaptıkları bu etkileyici belgeselde, Bruce Parry ile birlikte Borneo ve Amazonlar'daki yerli topluluklarının arasına giriyor, onlarla yaşamanın ne demek olduğuna tanık oluyoruz. Epey doğa, özellikle de orman, görüntüsünün de etkileyici biçimde yer aldığı Tawai: A Voice from the Forest, özellikle farklı kültürlerin yaşayışlarını merak edenler için bulunmaz bir yapım.

Dark Tourist (2018)

'KARANLIK turizm', yani 'dark tourism', felaketlerin ya da ölümcül olayların yaşandığı ya da korkunç görünen mekanlara, yerlere yapılan turistik ziyaretleri ifade eden bir kavram. Bu 8 bölümlük belgesel dizisinde de Yeni Zelandalı gazeteci David Farrier ile bir 'karanlık turizm' yolculuğuna çıkıyor, dünyanın çeşitli ülkelerindeki ölüme dair yerleri görüyoruz.

Children of the Snow Land (2018)

YÖNETMENLİĞİNİ Zara Balfour ile Marcus Stephenson'ın yaptığı Children of the Snow Land belgeseli, dramatik bir hikaye anlatıyor. Belgeselin konusu, Himalaya kasabalarında doğan ve eğitim için gönderildikleri Kathmandu'da 12 yıl boyunca ailelerini göremeyen üç çocuğun eve dönüş yolculukları... Children of the Snow, hem çok dramatik bir yolculuğun hem de doğanın güzelliğinin hikayesini anlatıyor denilebilir.

Mountain of Storms (Güncel versiyon - 2018)

ASLINDA ilk olarak 50 küsur yıl önce 1968 yılında çekilen bu belgesel, Yvon Chouinard, Doug Tompkins, Dick Dorworth ve Chris Jones isimli dört arkadaşın Patagonya bölgesindeki Cerro Fitz Roy Tepesi'ne tırmanmak için Kuzey Kaliforniya'dan yola çıkmalarını konu alıyor. Bu dolu dolu bir yol hikayesi. 8,000 mil adrenalin dolu kar sörfü, kayak, sarp yamaçlarda sığınacak mağara keşifleri ve 31 gün boyunca bir mağarada mahsur kalma tecrübelerinin sunduğu nefes kesici kareler barındırıyor.

The Endless Summer (1966)

AFİŞİNİN muhteşem renklerine rağmen bir o kadar etkileyici siyahbeyaz görüntüler sunan bu belgeselde film yapımcısı Bruce Brown, Mike Hynson ve Robert August isimli iki sörfçünün dünya çapındaki sörf yolculuğunu takip ediyor. Klasik sayılabilecek The Endless Summer, dönem itibariyle sörfün popülerliğini artırdığı bir zamanda çekilmiş. Öyle ki bu yıllarda 'surf rock' dediğimiz müzik bile çok yaygın!