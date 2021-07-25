Çocuk odasına mini oyun evi

ÇOCUKLAR her zaman kendilerine bir oyun evi kurar. Gerek masaların altına girerek gerek yastıklardan kendilerine özel bir oyun alanı oluşturmayı çok severler. Onların bu ihtiyacını dekoratif bir şekilde karşılamanın en ucuz ve kolay yolu ise paletleri kullanmak.

Tahta paletler kullanılarak yapabileceğiniz oyun evi ile çocuklarınızın odasının içerisine ayrı bir oda oluşturabilir, hatta çocuklarınızın yataklarını gizleyebilirsiniz. Geri dönüşümün güzel örneklerinden birisi olan bu proje ile çocuklarınız saklanma duygularını bastırabilir, kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlayabilir, geri dönüşüm konusunda ilham verebilirsiniz.

Bu proje için ihtiyacınız olan şey, muhtelif marangoz aletleri, kapı pencere için menteşeler ve kullanılmış ama temiz tahta paletler. Tasarımı ve yapımı sizlere kalmış, odanızın şekline göre kesip biçip çocuğunuzla beraber güzel işler çıkartabilirsiniz