İzmir’in ilk Azeri mutfağı Aliağa'da

İzmir, dünyanın her yerinden göç alarak gelişen kültürünün bir parçası olan gastronomisine Azerbeycan Mutfağı'nı da kattı. İzmir'de ilk, Türkiye'de sayılı yerde olan Azeri mutfağı, Radisson Hotel İzmir Aliağa bünyesindeki Hazar Restoran'da hizmete girdi. Farklı lezzet arayan İzmirlilerin yeni buluşma adresi olan Hazar Restoran; uluslararası lezzetler ile geleneksel Türk mutfağının yanı sıra misafirlerine düşbereden, lüle kebabına kadar Azeri lezzetleri sunuyor.

ET TUZLA PİŞİYOR

Bugüne kadar Madonna'dan Micheal Jackson'ın da aralarında olduğu bir çok ünlüye menü hazırlayan Hazar Restoran'ın Şefi İzzet Alparslan "Mutfakta canla başla çalışan 18 kişilik bir ekibimiz var. 30 yıllık otel mutfağı deneyimimle ben ve ekibim İzmirlilere unutulmaz lezzetler sunmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.Alparslan, Azerbaycan mutfağının en önemli özelliğinin çeşit zenginliği ve doğal malzemelerden meydana gelmesi olduğunu söyledi. Naturel ve taze etlerin tercih edildiğini vurgulayan Şef Alparslan "Bu etler yalnızca tuzla ve açık ateşte pişirilir. Tuz hariç hiçbir katkı maddesi kullanılmaz" dedi.

Doğu Mutfağı'na çok yakın lezzetler olduğunu da belirten Alparslan "Soğuk bir iklim olduğu için genellikle yağlı yemekler, hamur işleri var. En çok zerdeçal kullanılır. Zerdeçal yemeğe renk verir, sağlıklıdır ama tadını değiştirmez. Bu yüzden tatlıda da yemekte de kullanabilirsiniz. Herkesi bu lezzetleri denemeye bekliyoruz" diye konuştu. Radisson Hotel İzmir Aliağa bünyesinde ayrıca aromatik nefis kahveler de yine misafirlerin ilgisini çekiyor.

■ LÜLE KEBABI: Et ve hamur işi ağırlıklı Azerbaycan mutfağının lüle kebabı çok ünlü. Soğanla kıymanın et makinesinden geçirilip 10-12 cm'lik köfteler şeklinde yoğurulup şişe geçirilerek köz ateşte pişirilmesiyle yapılan bu yöresel kebap, yanında közlenmiş sebze ve lavaşla servis ediliyor.

■ DÜŞBERE: Bir çeşit mantı çorbası gibi. Ancak incecik açılan pişince de neredeyse şeffaflaşan görünümüyle mantılar muhteşem bir hamur işi zanaatkarlığını gözler önüne seriyor. Üzerine katılan zerdeçalla sararıp çok rafine ve şık bir çorbaya dönüşüyor. Naneli, sarımsaklı ve sirkeli ayrı bir sosla servis ediliyor.