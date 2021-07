Kolay kolajen maskeleriyle gençliğinizi koruyun

Vitamin C, kolajen üretiminde rol oynar. Bu yüzden yeterli C vitamini alınması kolajen sentezi için gereklidir. Bakır minerali, üretilen kolajenin düzenlenmesinde görev alır. Kolajenin dokuya gerekli sağlamlığı verebilmesi için gerekli bağ oluşumlarında bakır rol oynar. Özellikle kivi, üzüm, bal gibi besinler C vitamini ve bakır açısından zengindir.

TOHUM MASKESİ

1 çay bardağı chia tohumu, 1 çay bardağı keten tohumunu derin bir kap içinde karıştırın. Ardından sıcak demlenmiş 2 su bardağı yeşil çayı tohumların üzerine dökün. Biraz dinlendirin. Bu esnada gazlı bez alın ve yüzünüze tam ölçüde denk gelecek şekilde gazlı bezden maske kesin. Bu maskeyi az önce tohumları demlediğiniz suyun içine batırın ve çıkarın. Maskeyi yüzünüze yerleştirin ve bir koltuğa geçerek maskeyle 15 dakika kadar uzanın. Kolajen üretimini destekleyen mucizevi maskeyi her sabah deneyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı ise kavanozda kapağı kapalı şekilde muhafaza edebilirsiniz. Düzenli uygulama sonunda cildinizin daha sağlıklı ve canlı göründüğüne şahit olabilirsiniz.

BALLI ÜZÜM MASKESİ

Cildinizdeki kolajen miktarını artırmak için1 yemek kaşığı bal, 5 adet kırmızı üzüm püresi, 3 çay kaşığı zeytinyağını bir kap içinde karıştırın.Ardından minik bir fırça ile cildinize sürün ve 15 dakika kadar bekleyin. Antioksidan içeriği yüksek olan bu sağlıklı maske sayesinde cilt hücrelerinizin yenilenme hızı yükselecektir. Göz kenarlarında, altında ve dudak çevresinde oluşan kırışıklığı bu maske sayesinde yok edebilirsiniz. Haftada 2 defa uygulama sonucunda kısa sürede etkili sonuç alabilirsiniz.

KİVİ MASKESİ

Kivi, kolajen üretimini destekleyen C vitamini kaynağı bir besindir. Bu besin sayesinde hazırlayacağınız maske, cildinizin daha sağlıklı görünmesine destek olacaktır. 1 yemek kaşığı toz şekerle yarım kivi püresini karıştırın ve cildinize peeling yaparak uygulayın. Şeker taneleri peeling etkisi oluşturacağı için gözeneklerin temizlenmesine yardım edecektir. Kivili kolajen üretimini destekleyen maskeyi her hafta 2 ya da 3 defa deneyerek cildinizin daha sağlıklı görünmesine yardım edebilirsiniz. Hücreleri yenileyen, canlı bir görünüm kazandıran bu kolajen maskesini düzenli uygulamanız önerilir.

ŞEFTALİLİ YOĞURT MASKESİ

C VİTAMİNİ içeren bol posalı bir maske sayesinde, yüz bölgesindeki kolajeni yükseltebilirsiniz. Yarım şeftali püresi ve 1 yemek kaşığı yoğurdu güzelce çırpın ve yüzünüze sürün. Göz çevresinde, dudak kenarlarında, elmacık kemiklerinde hücre yenilenmesine destek olan bir maskedir. Maske cildinizde 15 dakika kadar kaldıktan sonra ılık suyla temizleyin. Her hafta 2 defa deneme sonucunda cildinizin daha canlı, yağlardan arınmış ve genç bir görünüme sahip olduğunu fark edebilirsiniz.

YUMURTA AKI MASKESİ

CİLDİNİZ için en iyi kolajen kaynağı besinlerle alabileceğiniz proteindir. Bu proteini de yumurtadan karşılayabilirsiniz. 1 yumurta akını çatalla çok iyi şekilde çırpın. Üzerine 1 çay kaşığı zeytinyağını ekleyin. Bu maskeyi cildinize sürün ve beyaz peçete ile yüzünüzü kapatın. Şimdi 15 dakika kadar maskenin ciltte kalması için bekleyin ve süre dolunca önce peçeteyi yüzünüzden çıkarın. Ardından ılık suyla cildinizi temizleyin. Düzenli uygulamada verimli sonuç alarak cildinizdeki kolajen miktarını çoğaltabilirsiniz.