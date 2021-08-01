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2 bin 400 yıllık küp mezar ışığa kavuştu

2 bin 400 yıllık küp mezar ışığa kavuştu

1.8.2021

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde, Roma İmparatorluğu'nun kuruluş hikayesinde önemli bir nokta olan Antandos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Roma villası ve nekropolis alanında devam eden çalışmalarda 2 bin 400 yıllık pitos (küp) mezar gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat 2 bin 400 yıllık mezarın açılması ile ilgili, "Şu an bulunduğumuz alan nekropolis çalışmalarının olduğu bölüm. Arkadaşlarımız bir pitos mezar açıyorlar. M.Ö önce 4. yüzyıla ait olduğunu düşünüyoruz. Daha henüz buluntusunu ele geçiremedik. Sadece bir bireyin olduğu anlaşılıyor" diye konuştu.

■ SUAT SALGIN

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