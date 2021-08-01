Bitkilerden gelen doğal güzellik

YAĞLAR

BADEMYAĞI: Acı ve tatlı badem çekirdeğinin karışımından elde edilir. Özellikle duyarlı, kuru ve çatlak ciltler üzerinde çok olumlu etki gösterir. Ciltteki pürüzleri alır. Hamilelikte karın çatlaklarının oluşmasını engellemek için, bebeklerde pişiklerde de kullanılabilir.

SUSAM YAĞI: Cildi besleyici ve güneş ışınlarından koruyucu özellikler taşır. Cilde derinlemesine işler, temizleyici, dinlendirici ve zararlı maddelerden arındırıcı olarak kullanılabilir.

HİNTYAĞI: Özellikle saçları güçlendirmede etkilidir.

ZEYTİNYAĞI: Kaliteli sızma zeytinyağı klasik bir kozmetik katkısıdır. Cilde derinlemesine işler ve yenilenmesine yardımcı olur.

SOYA YAĞI: Soya fasulyesinin yağı, yüksek oranda içerdiği lesitin ve A vitamini göz önünde bulundurularak cilt bakımında kullanılan öteki yağlara eklenebilecek en değerli yağlardandır. Cildin beslenmesinde önemli görevler üstlenebilir.

PAPATYA YAĞI: (Her tür cilt için) 30 g Mayıs papatyası, 100 ml susam yağı ve 100 ml kantaron yağına eklenir. Cam yağ kavanozu bir saat boyunca içinde çok sıcak su bulunan derince bir kapta bekletilir. Daha sonra iyice çalkalanır ve temiz bir tülbentten geçirilerek süzülerek cilde uygulanır.

BITKI SULARI

Çeşitli bitkilerin sularından elde edilebilecek bu nemlendiricileri de günde 2 kez kullanmak cildinizin güzelliğine güzellik katar. ● Karışık cilt için lavanta suyu: Saf su aktardan alınabilecek kuru lavanta ile karıştırılır. Bir cam kavanoza konur. ● Yağlı cilt için lavanta suyu: Yukarıda hazırlanan karışıma, ikiüç damla nane yağı ve bir tatlı kaşığı dolusu elma sirkesi katılarak bir cam kavanoza konur. ● Kuru cilt için: Bir yemek kaşığı portakal çiçeği, bir kepçe gülsuyu bir yemek kaşığı aynı safa çiçeği ve saf su bir şişede iyice çalkalanarak karıştırılır. 24 saat bekletilir.