Bu şapkalardan dünyada sadece bir tane var

MESLEĞİ mühendislik olan ve kızının dünyaya gelmesiyle bu mesleği bırakan Zahide Özcan, şimdi her birinden sadece birer tane tasarladığı el yapımı şapka ve aksesuvarlarla Ege plajlarını renklendiriyor. Özcan'ın Withlove markasıyla beğeniye sunduğu, içi havludan dışı ise farklı desenlerdeki kanvas kumaşlardan oluşan plaj çantalarından tek olarak tasarlanmış şapkaya, plaj kıyafetinden saç aksesuvarına, kağıt ipten adeta dantel görünümlü çantadan kumaş clutch'a kadar birbirinden şık el yapımı ürünleri plajlarda farklılık yaratmak ve kendini özel hissetmek isteyenlerin tercihi oluyor.

AZ SAYIDA ÜRETİLİYOR

ÖZCAN, serbest tasarımcılarla, zanaatkarlarla, ustalarla çalışarak bir anlamda kolektif bir moda felsefesiyle yarattığı az sayıdaki el emeği kreasyonunu, Bodrum ve İstanbul'daki mağazalarının yanı sıra www.withlove.online sitesinde de moda severlerin beğenisine sunuyor.

İZMİR'E DE GELİYOR

TÜM ailesi tekstil sektöründe olduğu için çocukluğunun hep kumaşlar içinde geçtiğini söyleyen Özcan, "Bu yüzden her ne kadar mühendislik okusam da aklımın bir köşesinde hep tekstil ve tasarım vardı. Daha sonra "ne yapabilirim?" diye düşünürken, çıktığım bir Avrupa seyahatinden aldığım ilham ile plaj çantaları tasarlamaya başladım. Çantaları plaj elbiseleri ve şapkalar takip etti ve sonunda özel bir plaj koleksiyonu hazırladım. Ve bunun devamında da koleksiyon dijital ortamda hayata geçti. Ayrıca ürünlerimizi Bodrum ve İstanbul mağazalarında satışa sunuyoruz. Online satışta bu yaz İzmir ve çevresinden çok talep aldık. Hem şapkalarımız hem de plaj çantalarımız İzmirliler tarafından büyük ilgi gördü. Önümüzdeki zamanlarda İzmir'de de mağaza satışları için çalışmaları başlatacağız" şeklinde konuştu.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER