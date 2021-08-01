Çamurdan çıkan eğitim

AYDIN'DA 15 yıldır çömlekçilikle evin geçimine katkı sağlayan Selma Desti, kazandığı parayla kızını üniversitede okutuyor. Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Belma Desti, 2006 yılında Avrupa Birliği (AB) fonlarından alınan destekle açılan kursta toprak güveç yapmayı öğrendi. Kursun sona ermesinin ardından kapanan eğitim merkezini belediyeden kiralayan eşi Tunay Desti ile birlikte toprak güveç üretimine devam eden Desti, halen hem atalarının mesleğini yaşatıyor hem de aile ekonomisine destek oluyor.

15 yıldır çömlekçilik yaptığını belirten Belma Desti, kızını buradan kazandığı parayla okuttuğunu, kızının ise halen İstanbul Üniversitesi Matematik Bölümü'nde eğitim gördüğünü anlattı. Çömlekçiliğin atalarının mesleği olduğunu ve soy isminin de buradan geldiğini belirten Desti, "Dedelerimiz çömlekçilik yapardı. Bu iş teknolojiye direnen mesleklerden" dedi. Ayda 15 bin lara kazandığını söyleyen Desti çömlekçiliğin kadınların yapabileceği güzel bir meslek olduğunu söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE