Polislikten emekli olunca sanatına tutkuyla bağlandı

MANİSA'DA emekli polis memuru olan ressam Hidayet Gültekin, 40 yıl önce tutkuyla bağlandığı sanat sevgisinden hiç vazgeçmedi. Polis memuruyken meslek hayatındaki stresi azaltabilmek adına resimler yapmaya başlayan Gültekin, emekli olduktan sonra açtığı resim atölyesinde ise yüzlerce öğrenci yetiştirdi, şimdi 3G yağlı boya resimler yaparak sanatını daha da ileriye taşıyor. Sivas'ta lise yıllarında tanıştığı ressam ve heykeltıraş merhum Selahattin Aydemir sayesinde resim sanatına olan yeteneğini keşfettiğini belirten ressam Hidayet Gültekin polis memuru olarak görev yaptığı sırada bile resim sanatıyla her zaman ilgilendiğini, birçok okulda duvar resimleri yaptığını anlattı. Tarihi Kurşunlu Han'daki atölyenin Şehzadeler Belediyesi tarafından tahsis edildiğini kaydeden Gültekin, "Bu atölyede 2 yıl içerisinde 100'e yakın öğrenci çalıştırdım, yetiştirdim. Kara kalem eğitimden sonra yağlı boyaya geçtiler. Kendilerini geliştirdiler bu da bizim için gurur verici" diye konuştu.

■ CÜNEYT HASÇELİK