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Haberler Pazar Yuntdağı halıları kadınların elinde yeniden canlanacak

Yuntdağı halıları kadınların elinde yeniden canlanacak

Yuntdağı halıları kadınların elinde yeniden canlanacak

1.8.2021

MANİSA'NIN Yuntdağı bölgesinin geleneksel halıları kadınların ellerinde yeniden hayat bulacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Zafer Kalkınma Ajansı'ndan desteklenmeye hak kazanan "Kadınlar Üretiyor Ekonomi Canlanıyor" adlı projesi kapsamında geleneksel Yuntdağı el halılarını gün yüzüne çıkarmak için bölgede yer alan Örselli, Dağyenice ve Pınarköy mahallerinde 30 adet el halısı dokuma tezgahı kuruldu.
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