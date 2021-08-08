2021’in bebekleri huzur istiyor

GRAFİK DESENLER
Günümüz grafik trendleri arasında da bulunan soyut geometri 2021 bebek odası trendleri arasında da sayılabilir. Özellikle tekstil ürünlerinde, duvar kağıtlarında ve mobilya formlarında karşılaşabileceğin soyut geometri odaya yumuşak bir dokunuş sağlıyor. Alışılmışın dışında çizgilerden oluşan bu dekor elemanlarıyla sofistike bir görünüm elde edebilirsiniz.
3 BOYUTLU DUVARLAR
Odaya üçüncü boyutu kazandırmak ve duvarları canlandırmak istersen ahşap çıtalar kullanmayı deneyebilirsiniz. Yatay veya dikey çıta yerleştirmesi yapabileceğiniz gibi rastgele yamuk geometriler üzerinde de çalışabilirsiniz. Duvarı monokrom şekilde boyayabilir veya doğal dokusunda bırakmayı deneyebilirsiniz.
YARATICI DEKORLAR
Yaratıcılıklarını tam anlamıyla yansıtabildikleri yaşta olan bebekler ve çocuklar için eğlenceli alanlar oluşturmak evde onları rahatlatabilir. Bu noktada bebeklerin de küçük motor becerilerini geliştirebilecek ahşap blokların yanı sıra çizim alanları da sağlayabilirsiniz. Buna örnek olarak yine günümüz trendleri arasında olan kara tahta boyalarından faydalanabilirsiniz. Tozsuz tebeşirlerle birlikte çocuğunuzun dilediği şekilde eğlenebileceği bir alan oluşturabilirsiniz.
ÖRGÜ TASARIMLAR
Makrome örgü tasarımlar son yılların fazlasıyla beğenilen aksesuarları arasında. Doğal rengiyle veya renklendirilmiş olan örgü dekorları bebek odasına farklı formlarla yerleştirebilirsiniz. Yalnızca duvar dekorasyonu olarak kullanmak yerine mobilyalarda, koltuklarda, kırlentlerde de kullanabilirsiniz.
TOPRAK RENKLERİNİN DİNGİNLİĞİ
2021 bebek odası trendleri arasında huzur ve konforun öne çıktığını belirtmiştik. Bu konseptleri yansıtacak renk paletini toprak renkleri olarak tanımlayabiliriz. Kahverengi, turuncu, sarı, kızıl tonları tekstilde, nevresimde, mobilyalarda veya duvar renklendirmesinde sıkça görüyoruz
UZAYA YOLCULUK
Eğlenceli ve dikkat çekici dekorasyon elementlerini değerlendirmek de isteyebilirsiniz. Bu noktada çocukların yaratıcılığını geliştireceği gibi ilgi alanlarını da genişletecek bir konu olarak uzay temasını ele alabilirsiniz. Yıldızları, gezegenleri, kuzey ışıklarını, geceyi, Güneş'i veya Ay'ı aksesuar olarak yerleştirebilirsiniz. Nevresim üzerinde, tekstil desenlerinde, duvar kağıdında, oyuncaklarda, kilimlerde ve hatta perdelerde uzay temasını kullanmayı tercih edebilirsiniz.
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