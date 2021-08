Diyet ve spor olmadan asla

CHARLIZE THERON:

Monster filmi için her gün cips yiyerek 15 kilo alan dünya sinemasının zarafet timsali Charlize Theron, bu kiloları verdikten sonra Tully için tam 22 kilo almıştı. Güzel yıldız kilo vermesi gerektiğinde alkol ve nişastalı gıdaları bırakıyor, akşam 17.00'den sonra hiçbir şey yemediği Draconian diyetine giriyor. Bol bol yoga yapıyor, koşturuyor ve 36 bedende kalmaya çalışıyor.



MADONNA:

Vejetaryen olduğu için bolca çiğ sebze tüketiyor. Sebze çorbası ve Sezar salatası favorileri arasında. Spor konusunda 'verebileceğim en iyi tavsiye aşırıdan kaçınmanız. Uzun yıllar bana gereğinden fazla egzersiz yaptırıldı. Sonradan fark ettim ki bu vakit kaybından başka bir şey değil' diyen süper star, artık sadece günde bir saat yoga yaparak formunu korumaya çalışıyor.

JENNIFER ANISTON:

YÜZDE 40 karbonhidrat, yüzde 30 protein ve yüzde 30 yağ tüketimiyle beslenme dengesini kuruyor. Şekerli ve nişastalı gıdaları azaltıp et ve sebze tüketimini artırıyor. Kahvaltıda yumurta, yoğurt, öğlen yemeğinde salata, akşam ise tavuk, balık ya da kırmızı et yiyor. Ekmek ve makarnadan uzak duruyor. Spor desteği olarak da haftada üç kez, birer saatlik egzersizler yapıyor.



CATHERINE ZETA-JONES:

KARBONHİDRATLI gıdalara elini sürmediğini söyleyen güzel yıldız, sebze ve meyve tüketiminde de sınırı kaçırmıyor. Yaptığı diyete göre et, sosis, peynir, tereyağ, yumurta yiyebiliyor, hatta akşam yemeğiyle birlikte bir kadeh şarap bile içebiliyor. Patates ve ekmekten de kaçınan gözde sanatçı, egzersiz olaraksa en çok eskrim yapmayı tercih ediyor.



BRITNEY SPEARS:

AŞIRI enerjik yaşamı yüzünden besin değeri yüksek gıdalar tüketiyor. Mısır gevreği, Sezar salatası, çorba gibi hem tokluk veren hem de kilo kontrolü sağladığı yiyecekleri tercih eden ünlü yıldız, germe ve mekik hareketlerini çok seviyor ancak bacaklarının kaslanıp kalınlaşmaması için de dans ediyor ve yoga yapıyor. Kendisine tek ödülü az ağlı kurabiye ve dondurma.



ELIZABETH HURLEY

KAN grubuna göre diyeti seçen ve 0 RH Pozitif olduğu için menüsünde çoğunlukla et bulunan Hurley, süt ürünlerinden ise kesinlikle uzak duruyor. Ayrıca bol bol su içiyor ve bitki çayları tüketiyor. Kilo vermek veya kilosunu korumak isteyenlere kan gruplarına göre diyeti öneren sanatçı, spor olarak yürüyüşü tercih ediyor.



JANET JACKSON:

İŞTAHLI bir bünyesi olan şarkıcı, 900 kalorilik vejetaryen diyetini boks, koşu ve mekik egzersizleriyle birleştirdiğinde, vücudundaki incelme ve değişimin kendisini mutlu ettiğini söylüyor. Yoğun yıllarında haftada altı gün, günde iki buçuk saatini spora ayıran Jackson, zinde kalmak için bol bol sebze, tavuk ve balık yiyor; yağ, krema, peynir gibi besinlerden ise uzak duruyor.



HALLE BERRY:

ŞEKER hastası olan güzel yıldızın sağlığını ve formunu koruması için diyet ve sporla yaşamaktan başka çaresi yok. En kötü alışkanlığının diyet kola olduğunu söyleyen Halle Berry, koşu bandında koşuyor, ağırlık çalışmaları yapıyor ve kalça sıkılaştırıcı egzersizlerden vazgeçmiyor... Ayrıca Hintli bir şifacının reçetesi olan bitki karışımlarından yapılan çay da şekerine iyi geliyor.



JENNIFER LOPEZ:

SABAHLARI kahvaltıda yumurta beyazı, öğlenleri karbonhidrat ağırlıklı yiyecekler ve akşamları salata yemeyi hayat tarzı haline getiren Latin dünyasının seksi yıldızı, aerobik ve kas çalışmalarından oluşan düzenli bir egzesiz programına sadık kalıyor. Film çekimleri için dövüş sanatları dersleri de alan Lopez, bu sporun kendisini her zaman formda tuttuğunu söylüyor.