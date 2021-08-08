Feryal Sepin hayranları ile Kıbrıs’ta buluştu

KIBRIS Elexus Otelde sahne alan Feryal Sepin, birbirinden hareketli ve duygusal şarkılarıyla hayranlarıyla buluştu. "Sahneyi ve Kıbrıslı dostlarımızı çok özlemişiz" diye konuşan Sepin, Kuşadası, Çeşme ve İzmir konserlerinin hızla devam edeceğini de belirtti. Yangınlar nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını söyleyen sanatçı Feryal Sepin, yangın felaketinde yaşamını yitirenlere de Allahtan rahmet dileyerek güzel günlerin geleceğine dair umudunu koruduğunu vurguladı.