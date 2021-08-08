Kedinizi evde yalnız bırakmadan önce dikkat!

KAÇ YASINDA OLDUĞU ÖNEMLİ

Belirli yaştaki kediler daha çok bakıma ihtiyaç duyabilirler. Bu noktada 3-6 aylık yavru olan kediler bir günde 3 kez beslenme ihtiyacı duyarlar. Aynı zamanda çok hareketli oldukları için perdelere tırmanmayı, evdeki cisimleri ağzına almayı deneyebilirler. Bu nedenle özellikle yavru kedileri evde yalnız bırakmak konusunda dikkat etmelisiniz. Aynı şekilde yaşlı kediler de belirli rutinlere karşı ekstra duyarlı olabilir. Bununla beraber yaşlı kediler daha kolay hastalandıkları için düzenli kullanmaları gereken ilaçlar da olabilir. Bu nedenle yaşlı kedileri çok da streslenmelerine müsaade etmeden bir geceden fazla yalnız bırakmamalısınız. Eğer özel bir durumu bulunmuyorsa, kediler evde bir hafta boyunca tek başlarına kalabilir. Elbette bütün ihtiyaçlarının giderildiğinden emin olmak gerekir.



DEVRİLMEYEN KAPLAR SEÇİN

Evde yemek ve su düzenini sağlasanız da kedilerin yem veya su kaplarını devirme olasılığını da göz ardı etmemek gerekdir. Bu nedenle tabanı hacimden daha büyük formda tasları yani kolayca hareket ettiremeyecekleri kapları tercih edebilirsiniz.



GÜVENLİĞİ SAGLAYIN

Ev kedilerinin avlanma fırsatları bulunmadığı için yaramazlık ihtiyaçlarını evdeki kilim, mobilya ve perdelerden çıkarırlar. Bu konuda saksı gibi küçük dekorları yasaklı odalara koyabilirsiniz. Kedinin evde sıkılmaması için oyuncaklarını ortada bir yere koyabilirsiniz



TASMAYI ÇIKARIN

Kedini ev dışına çıkarıyorsan tasma takmanız normaldir. Ancak eğer evden ayrılmanız gerekiyorsa ve kedinin evde özgürce dolaşmasını istiyorsanız tasmasını çıkarmalısınız. Kedi tasması, bir yerlere takılarak kedinin sağlığına zarar verecek durumların oluşmasına sebep olabilir.



KEDİ KUMUNU HAZIRLAYIN

Kediler hijyenlerine önem veren hayvanlardır. Kendi tüy temizliklerini yaparlar, tuvaletlerini kum benzeri gömülebilecek alanlara yaparlar. Elbette doğa içinde bunu özgürce gerçekleştirebilen kediler evde bu ihtiyaçlarını kedi kumları ve kaplarında gerçekleştirirler. Evde yalnız bırakacağınız kedilerinizin kedi kumu yerleştirdiğiniz kaplar içinde ihtiyaçlarını karşılamaları için bir ortam sunabilirsiniz. Bu noktada kedinin kap içine girip çıkarken dışarı kum dökebileceğini unutmamalı ve kabın altına da buna göre bir şeyler sermelisiniz.



ANAHTARI GÜVENEBİLECEGİNİZ BİRİNE VEREBİLİRSİNİZ

Eğer kedinizin özel bir durumu bulunuyorsa, fazla genç veya fazla yaşlıysa her gün kontrole ve özene ihtiyacı olabilir. Bu durumda kedinizi evinize girmesi konusunda güvendiğiniz birine emanet edebilirsiniz. Böylece hem kedinizin zarar verdiği eşyalar olup olmadığını hem kedinin sağlık durumunu hem de ihtiyaçlarının karşılandığından emin olması konusunda içiniz rahat şekilde evden ayrılabileceksiniz.