Küçük Amal’ı İzmir’de 6 arkadaşı kucakladı

Kaybettiği annesini aramak üzere yola koyulan mülteci bir kız çocuğunu temsil eden kukla Amal, The Walk-Yürüyüş projesi kapsamında Türkiye'deki son durağı olan İzmir'e geldi. Amal'ı Konak Meydanı'nda, 18 göçmen çocuğun tasarladığı ve oynattığı İzmir'deki arkadaşlarını temsil eden 6 dev çocuk kukla karşıladı. Kemeraltı'nın çıkışında kucaklaşan Amal ve arkadaşları, birlikte Saat Kulesi'ne kadar yürüdüler. Her yaştan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Amal, Konak'ta zeybek dansı öğrenerek dans da etti.



SAAT KULESİ'NE YÜRÜYÜŞ

Küçük Amal'ın 3 Kasım'da İngiltere'nin Manchester kentinde son bulacak yolculuğu boyunca amaç, mülteci çocukların aileleriyle ya da aileleri olmadan Avrupa'ya uzanan kaçışları sırasında yaşadıkları zorlukları gündeme taşımak. Suriye'deki iç savaştan kaçan 9 yaşındaki mülteci bir kızı simgeleyen 3.5 metre uzunluğundaki kukla 'Küçük Amal', Türkiye- Suriye sınırından Birleşik Krallık'a uzanan dört ay sürecek 'The Walk-Yürüyüş' projesi kapsamında, mülteci çocukların yaşadıkları acılara dikkat çekecek. Türkiye'deki yolculuğuna Gaziantep'ten başlayan 'Küçük Amal', Adana, Tarsus, Mersin, Konya, Antalya, Pamukkale ve Denizli ziyaretlerinin ardından önceki gün İzmir'e geldi. Amal, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, İzmir Uluslararası Kukla Günleri ile Goethe Enstitüsü'nün işbirliği ve Sığınmacı Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin desteğiyle kentteki 18 göçmen çocuk tarafından yapılan Abdullah, Cemre, Enes, Hasan Osman, Lina ve Ayşe isimlerindeki 6 dev kukla tarafından coşkuyla karşılandı. Amal, kendisini tek tek kucaklayan 6 kukla arkadaşıyla buradan Konak Meydanı'ndaki Saat Kulesi'ne kadar kalabalık bir grup eşliğinde yürüdü.

Kuklaların yapımında büyük emek sahibi olan İzmir Uluslararası Kukla Günleri Direktörü Selçuk Dinçer, "Göç sorununun yanında bir de benim için göçmen çocuk sorunu var. Bu göçmen çocuk sorununa ve hiç olmazsa kentteki bazı çocuklarımızın hayatına dokunmak istedik. Bu projede yer alan 18 göçmen çocuğumuzun hayatına değer katmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. 18 çocuğumuzun hayatında unutamayacakları bir proje olacak bu. Belki ileride bir kısmı ülkelerine dönecek ama bir kısmı da bizimle yaşamaya devam edecek. Biz onları kazanırsak, bizden kılarsak, bu topraklardaki yaşam adına olumlu bir şey yapmış olacağız. Bu nedenle bu proje benim için çok değerli ve örnek bir proje oldu" dedi.

MERT ALPDÜNDAR