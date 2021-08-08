Mayadan gelen güzellik

NEM DENGESİNİ KORUMAK İÇİN YAŞ MAYA VE SÜT MASKESİ

Cildinizin nem dengesini korumak ve daha sağlıklı bir cilde kavuşmak için ihtiyacınız olan malzemeler sadece yaş maya ve süt olacak. Maskeyi uygulamak için 1 yemek kaşığı süt ile 1 yemek kaşığı mayayı güzelce karıştırın. Karışan malzemelerden elde ettiğiniz kremi cildinize uygulayın ve bir süre bekleyin. Maske kurumaya başlayacaktır. Kuruyan maskeyi peeling yaparak cildinizden temizleyin. Temizleme sırasında ılık su kullanabilirsiniz. Haftada 2 defa deneyerek cildin kurumasını önlemiş olursunuz.



PRÜZSÜZ GÖRÜNÜM İÇİN YAŞ MAYA LİMON MASKESİ

2 TATLI kaşığı limon suyu ve 2 tatlı kaşığı yaş mayayı karıştırarak krem elde edin. Daha sonra kremi yüzünüze uygulayın. Bu maske yağlı ve sivilceli ciltler için oldukça etkili olacaktır. Limonda bulunan antioksidan maddeler ve C vitamini, cildinizin arınmasını kolaylaştıracaktır. Eğer düzenli olarak uygularsanız kısa sürede cildiniz pürüzsüz görünüme sahip olur. Durulama esnasında ılık suyu tercih edebilirsiniz.



CANLANDIRAN YAŞ MAYA VE YUMURTA AKI MASKESİ

1 yumurtanın beyazını bir kap içine alın ve üzerine 1 paket yaş mayayı ekleyip ezin. Sonra 1 adet E vitamini kapsülünü dikkatli şekilde kırıp malzemelerin üzerine dökün. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın. Cildinize maskeyi uygulayın ve 15 dakika kadar bekleyin. Bekleme süresinden sonra cildinizi ılık su ile temizleyin. Bu maske kuru ve yıpranmış ciltler için etkili olacaktır. Nem kazandırıp vitaminle canlılık veren bir maske önerisidir.



SİVİLCELERDEN KURTULMAK İÇİN YAŞ MAYA VE SODA MASKESİ

Bu maske ile yağlanan ciltler temizlenecek ve sivilce oluşumu ortadan kalkacaktır. Sodanın cildi ferahlatıcı etkisini ve mayanın nemlendirici etkisini görmek için 1 yemek kaşığı yaş maya ve 2 yemek kaşığı sodayı karıştırın. Sonrasında cildinize bu maskeyi sürün ve kurumasını bekleyin. Kuruyan maskeyi ılık su yardımı ile temizleyin. Bu maske yoğun yağlı ciltler için çok uygundur. Cildin ideal nem ve yağ dengesine kavuşmasını sağlar.



GENÇLEŞTİREN YAŞ MAYA VE BUZ MASKESİ

2 tatlı kaşığı limon suyu ve 2 tatlı kaşığı yaş mayayı karıştırarak krem elde edin. Daha sonra kremi yüzünüze uygulayın. Bu maske yağlı ve sivilceli ciltler için oldukça etkili olacaktır. Limonda bulunan antioksidan maddeler ve C vitamini, cildinizin arınmasını kolaylaştıracaktır. Eğer düzenli olarak uygularsanız kısa sürede cildiniz pürüzsüz görünüme sahip olur. Durulama esnasında ılık suyu tercih edebilirsiniz.



SOLGUN CİLTLERİ RENKLENDİREN YAŞ MAYA VE DOMATES MASKESİ

1 yemek kaşığı yaş maya, 1 yemek kaşığı domates püresi, 1 yemek kaşığı yulaf ve 1 tatlı kaşığı balı karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Boyun bölgesi için de kullanıma uygun olan bu maskeyi haftada iki defa yapmaya özen göstermelisiniz. Karışımı cildinize uyguladıktan sonra 30 dakika kadar bekleyin. Bekleme süresi bitince ılık su ile dairesel hareketlerle cildinizi temizleyin. Bol vitamin içeren bu maskeyi uygulayarak cildinizin nem dengesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca solgun ciltlere de renk verecek özelliktedir.



AŞIRI KURU CİLTLERE YAŞ MAYA VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI MASKESİ

Cildiniz çok kuru bir yapıya sahipse ve doğal malzemeler kullanarak nem kazandırmak istiyorsanız bu maske tam size göre. Bu maske, kuru ve döküntülü ciltler için önerilir. Soğuktan ya da biyolojik etkenlerden dolayı pul pul olan ciltler hemen bu maskeyi hazırlamaya başlayabilir. Bir kase içinde 1 yemek kaşığı yaş mayayı ezin ve üzerine 1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağını dökün. Ardından iki malzemeyi karıştırın. Hafif kıvamlı bir ürün elde edeceksiniz. Hazırladığınız kremi, makyajdan arınmış cildinize masaj yaparak sürün ve 15 dakika kadar bekleyin. Cildinizi maskeden arındırmak için temizleme aşamasında ılık su kullanabilirsiniz. Bu maskeyi haftada 1 defa uygulamanız önerilir. Düzenli kullanımda etkilerini kısa sürede görebilirsiniz.