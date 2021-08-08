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Haberler Pazar Numan Pide’ye Selluka ödülü

Numan Pide’ye Selluka ödülü

Numan Pide’ye Selluka ödülü

8.8.2021

YÖRESEL lezzet, servis kalitesi, memnuniyet ve gastronomi kriterlerine göre verilen Selluka Belgesi törenle sahiplerine verildi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı ve çevresindeki lokanta ve ayaküstü lezzet noktalarından Selluka Belgesi almaya hak kazanan işletmelerden biri de Numan Pide oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde hayata geçirilen Selluka projesinin ödül töreni İzmir Ticaret Odası'nda yapıldı. Ödül alan Aziz Numani, "Bu ödüle layık görüldüğümüz için gururluyuz" dedi.

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