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Haberler Pazar Özel günlerin tadı Mandarin’de çıkar

Özel günlerin tadı Mandarin’de çıkar

Özel günlerin tadı Mandarin’de çıkar

8.8.2021

BAYRAKLI Turan'da kapılarını açan Mandarin Resto Bar, yaz aylarına özel sürprizleri ve lezzetleriyle konuklarını ağırlıyor. Bora Keçeci, Erkan ve Serkan Arslan'ın sahibi olduğu mekanın denize sıfır ve körfez manzarasıyla 300 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyor. Füzyon ve dünya mutfağının seçkin örneklerini bir arada sunduklarını belirten Bora Keçeci, zengin içecek mönüsü ve her gün 80'ler ve 90'lar DJ performansıyla özgün bir tarz yarattıklarını dile getirdi. Özel günler ve etkinliklere de ev sahipliği yapacakları bilgisini veren Keçeci, isteyenlerin mandarinizmir Instagram adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşabileceklerini de sözlerine ekledi.

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