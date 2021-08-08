Vergi matrahı artırımı için son gün 31 Ağustos

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, vergi matrahı artırımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özerçen, mükelleflerin, Haziran ayında yürürlüğe giren 7326 Sayılı Kanun kapsamında 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin matrahlarında bu yasada belirtilen ölçülerde artırımda bulunması halinde haklarında vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacağını söyledi.



6 TAKSİT YAPILABİLİR

Matrah artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamı 6 eşit taksitli veya peşin olarak ödenebileceğine dikkat çeken Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, "Ancak ödeme kurallarına uyulmaması durumunda, gecikilen süre için gecikme zammı uygulanacak ve kanun hükümlerinden yararlanılamayacaktır, inceleme muafiyeti tanınmayacaktır" dedi. Vergi matrahı artırımınının mükellefe sağladığı diğer avantajları da anlatan Özerçen özetle şunları söyledi: "Ayrıca, işletmelerin bilançolarında gözükmekle birlikte fiilen mevcut olmayan kasa ve ortaklardan alacaklar hesabı yine işletmelerin kayıtlarında yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların 31.08.2021 tarihine kadar düzeltilmesi veya beyan edilmesiyle işletme kayıtlarının gerçek ve fiili duruma uygun hale getirilmesi de mümkün kılınıyor."



YENİDEN DEĞERLEME

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Emre Özerçen, dileyen mükelleflerin 09.06.2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan iktisadi kıymetler ve varsa bunlara ait amortismanlar esas alınmak suretiyle kayıtlı iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabileceğini de hatırlatarak sözlerine şöyle devam etti: "Yeniden değerleme 31.12.2021 tarihine kadar yapılabilecek olup, boş arazi ve arsaların da yeniden değerlemeye tabi tutulması

mümkün olacak. Yeniden değerleme oranının belirlenmesi iktisadi kıymetlere daha önce 2018 yılındaki düzenleme sırasında değerleme yapılıp yapılmamasına ve enflasyon düzeltmesi tarihi (31.12.2004) dikkate alınarak aşağıdaki şekilde farklılıklar içermektedir. Yeniden değerleme sonucu hesaplanan değer artış tutarı üzerinden yüzde 2 oranında vergi ödenecektir"