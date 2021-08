Saçlarda doğala dönüş akımı

Pandemi hayatımızda pek çok şeyi değiştirdi. Günlük rutinlerimiz, güzellik algımız ve daha bir çok konuda farklı düşünür, hareket eder olduk. Kuaförlerin kapalı olduğ dönemlerde kendi saçını yapmaya başlayan kadınlar, saç modellerinde pandemi modası geliştirdi. Ünlülerin kuaförü olarak da bilinen kuaför Can Gökboru, pandemi sürecinde kadın saçlarında trend olan saç modelleri ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu ve birçok tüyo verdi. Kadınların pandemi döneminden sonra saçlarında değişikliğe gittiklerini belirten Can Gökboru özellikle kuaför yasaklarının olduğu günlere dikkat çekerek yapılması daha kolay olan saç modellerinin son zamanlarda trend olduğunu ifade etti. Kolay şekil alan ve kolay kullanılan saçların yanı sıra doğal saç renklerine dönüşte de büyük bir artış yaşandığını belirten Gökboru, bu değişimin 2022 yılında da süreceğini söyledi.



TÜRKLERE KAHVE SAÇ

Türk kadınlarına saç tonları hakkında da önerilerde bulunan Can Gökboru, "Türkiye'de en çok kahve tonların kullanılması gerekir. Her ırkın kendine özgü bir renk pigmenti vardır. Bizim ırkımızdaki renk pigmenti daha çok kızıl ton ağırlıklı. Dolayısıyla Türk kadınlarına kahve tonları, kahve tonlarının üzerine de balyajlar daha çok olabilecek bir şey. Pigmenti yeşil olanlar sarı tonlarında kullanmalı. Pigmenti kızıl olanlar sarı tonlarına gittiğinde saçlar hem yıpranıyor hem de suni bir sarı oluyor. Dolayısı ile bizde en az kullanılması gereken renk sarı. Buna rağmen kadınlarımız en çok sarı rengi tercih ediyor" ifadelerini kullanırken, Türk kadınının saç renginde kahveleri kullanılması ması yönünde tavsiyelerde bulundu.

